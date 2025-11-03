Naši Portali
PASTRVA U MORU

Neobičan ulov ispod Pelješkog mosta, završio je na istraživanju. 'Ovo je velika rijetkost'

Ribolov pastrva umjetnim varalicama na potoku Gradna
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji list
03.11.2025.
u 08:20

U budućnosti možemo očekivati i više ovakvih slučajeva, posebno u područjima bočatih voda

Josip Erceg ulovio je pastrvu u Jadranskom moru, piše Dnevnik.hr. "To je potočna pastrva koju je vjerojatno donijela Neretva ili je izbacila podzemna voda", objašnjava ribič. Kilogram težak ulov, koji je Ercegu donio slavu u lokalnim ribičkim krugovima, sada je na istraživanju u Splitu. 

Međutim, iskusni ribolovac tvrdi kako se riba nije izgubila, već je znala što hoće. "Prije jedno 5,6 godina je bio prvi primjerak. Od tada je uhvaćeno pet primjeraka koje ja pamtim, tri manje i dvije veće", ispričao je Ante Džono. Tvrdi kako u budućnosti možemo očekivati i više ovakvih slučajeva, posebno u područjima bočatih voda. 
