Neobičan ulov ispod Pelješkog mosta, završio je na istraživanju. 'Ovo je velika rijetkost'

Josip Erceg ulovio je pastrvu u Jadranskom moru, piše Dnevnik.hr. "To je potočna pastrva koju je vjerojatno donijela Neretva ili je izbacila podzemna voda", objašnjava ribič. Kilogram težak ulov, koji je Ercegu donio slavu u lokalnim ribičkim krugovima, sada je na istraživanju u Splitu.
Međutim, iskusni ribolovac tvrdi kako se riba nije izgubila, već je znala što hoće. "Prije jedno 5,6 godina je bio prvi primjerak. Od tada je uhvaćeno pet primjeraka koje ja pamtim, tri manje i dvije veće", ispričao je Ante Džono. Tvrdi kako u budućnosti možemo očekivati i više ovakvih slučajeva, posebno u područjima bočatih voda.
Video sadržaj
TAJNA IZ PLITVIČKE ŠUME
FOTO Cijena je bila astronomska, gradili su je zarobljenici s Golog otoka: Tito je ovdje vodio jugoslavensku elitu, a pogledajte je sad
22
DA NE POVJERUJEŠ
FOTO Pogledajte s kakvim gumama je ovaj BMW izašao na cestu. Tehnički pregled otkrio još strahota
ZANIMLJIVO