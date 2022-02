Nenad Periš: Na ulici nosim masku kako bih se sakrio. Ja nisam bitan, lakše mi je skrivati emocije

Splićanin Matej Periš (27) nestao je u Beogradu 31. prosinca 2021. godine, a potraga za njime i dalje je u tijeku. Njegov otac Nenad Periš, koji boravi u Beogradu, osvrnuo na istragu.

- Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije vodi ovaj postupak, a Hrvatska im pruža podršku. Koliko ja znam, pripadnici MUP-a Hrvatske još nisu stigli u Beograd. Ne znam što piše u vašim medijima, ali mene o njihovom dolasku nitko nije obavijestio - kazao je Periš u razgovoru za K1 Televiziju, prenosi Telegraf.rs.

Ustvrdio je kako mu je lakše kada je sam te da zbog toga u javnosti uvijek nosi zaštitnu masku.

- Na ulici namjerno nosim masku kako bih se sakrio, lakše mi je kada sam sa sobom rješavam neke stvari, ali ljudi me ipak prepoznaju i pružaju mi podršku. Ja nisam bitan, u Beogradu sam jer tražim sina, lakše mi je skrivati emocije u sebi. Pokušavam biti racionalan, mi do sada nemamo informaciju koja bi me demotivirala i koja ukazuje na to da se ova situacija neće završiti na sretan način. Koliko je dobro što za sada nemamo niti jednu takvu informaciju, toliko je teško - kaže Periš.

VIDEO Srpska policija stalno zaprima dojave o Mateju Perišu: 'Napravili su pravu pomutnju'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njegova obitelj, kaže, teško proživljava cijelu situaciju i žele ju riješiti. - Ja sam spreman na sve. Svjestan sam da je prošlo 30 dana i da ne mogu očekivati iste vijesti nakon prvog dana istrage ili nakon 30 dana - navodi te dodaje kako su mu pisanja medija pomogla.

- Vijesti su ujedinile ljudi i to je u meni pokrenuli veliku količinu energije u ovo za mene i moju obitelj teško vrijeme. Bilo bi mi mnogo teže da ne postoji ta pozitivna atmosfera, želja da se sve dobro završi - ustvrdio je Nenad Periš.

Puno je nepoznanica o nestanku mladog Splićanina. Matej je, podsjetimo, nestao u noći s četvrtka, 30. prosinca, na petak, 31. prosinca 2021. godine, u Beogradu. Zadnji je put viđen uz rijeku Savu oko kluba Gotik. U klubu je bio sa svojih šest prijatelja u noći s četvrtka na petak, a oni su u petak njegov nestanak prijavili policiji. Za vrijeme potrage, pojavile su se snimke nadzornih kamera s beogradskih ulica koje sugeriraju da je na njima upravo Periš koji trči.

VIDEO Rekonstrukcija kretanja Mateja Periša u noći nestanka