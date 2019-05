'Nemojte da vas zavaraju lažne isprike, važno je tko je izgradio Tolušićevu kuću'

Svatko misli da može upisivati u imovinske kartice kako mu padne na pamet, ali na Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa je da utvrdi praksu i da one koji su evidentno varali pa upisali nekretninu po tri puta manjoj vrijednosti od stvarne za to i sankcionira, komentirao je danas SDP-ov Peđa Grbin informacije da ni ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić nije točno ispunio imovinsku karticu, odnosno da nije točno prijavio kvadraturu svoje kuće.

- Gabrijela Žalac i Mercedes koji nije u imovinskoj kartici, Goran Marić i kuća koja je u imovinskoj kartici prikazana s trećinom stvarne vrijednosti i sada Tomislav Tolušić koji ne razumije da je upisati nešto u imovinsku karticu neizmjerno jednostavno. Uzmete vlasnički list i ono što je navedeno u njemu upišete u imovinsku karticu. Mislim da za to ne treba diplomirati pravo što je, nota bene, ako se ne varam Tolušićeva struka već to može napraviti svatko. Još je više olakšano činjenicom da se sve to radi preko elektroničkog obrasca pa ne treba ni puno tipkati. Nemojte da vas zavaraju te lažne isprike, ovdje je očito riječ o nečem drugom, puno važnijem, a to je na koji je način izgrađena Tolušićeva kuća, tko ju je izgradio i koliko je on za to platio. Znamo da je trgovačko društvo koje ju je gradilo bilo u vezi s Virovitičko-podravskom županijom u kojoj je, sasvim slučajno, Tolušić bio župan – kaže Grbin. Trebali bi, nastavlja, ispitati koliko je ministar platio kuću, kolike su bile stvarne cijene.

Posebno mu je zanimljivo objašnjenje ministra Tolušića kako u neprijavljenom pomoćnom objektu od 120 četvornih metara iza svoje kuće zapravo roštilja.

- To je vrlo zanimljiv objekt za roštilj sa staklom, krovom i ostalim što bi, po onome što ministar tvrdi, trebalo koštati samo nekoliko tisuća kuna. Zamolio bih ministra da mi objasni kako je došao do tog objekta po toj cijeni jer bih si i ja rado sagradio takav roštilj – čudi se Grbin.

Ako Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa bude predano i odgovorno radilo svoj posao i na adekvatan način sankcioniralo one koji muljaju s podacima u imovinskoj kartici, brzo će se sve ovakve nedoumice otkloniti, naglašava Grbin koji se nada se da više neće biti ovakvih situacija da u imovinskim karticama nedostaju mercedesi, vrijednosti od dva-tri milijuna, pomoćni objekti od 120 kvadrata i slično.

Osvrnuo se i na novo uhićenje Franje Varge.

- Ono što se stavlja na teret Blažu Curiću i Vargi zahtijeva opsežnu i odgovornu istragu. Praćenje ljudi i njihove komunikacije, lažiranje komunikacije najviših državnih dužnosnika kao što je glavni državni odvjetnik, a sada čujemo i pokušaj praćenja ministra unutarnjih poslova, zahtijevaju promptnu reakciju DORH-a i policije. Zanimljivo je da smo mnoge od ovih stvari su poznate već mjesecima, ali postupci su se pokrenuli tek kada je Milijan Brkić pao u drugi plan, odnosno, nemilost Andreja Plenkovića. Želim da se sve ovo istraži i otkrije do kraja, ali gorak u ustima će sigurno ostati – zaključuje Grbin.