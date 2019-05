Grbin i Beljak: Odgoda stečaja je neprihvatljiva, ako joj je svrha da pogoduje vladajućima

Vijest o još jednoj odgodi stečaja u Uljaniku nije pretjerano iznenadila oporbu u Hrvatskom saboru. SDP-ov Peđa Grbin kaže da nikoga ne bi trebala čuditi i ova odgoda kad se zna da su do sada odgođeni svi stečajni postupci.

- Ako postoji i minimalna šansa da se pronađe nekakav partner koji bi bio spreman uložiti i spasiti 3. maj i Uljanik nemam ništa protiv toga da se stečaj odgađa, ali ako je to u svrhu odgađanja odluke do iza izbora kako bi se vladajućima nanijela što manja šteta onda je to potpuno neprihvatljivo - komentira Grbin.

HSS-ov Krešo Beljak kaže da će se odluka donijeti ili tik pred izbore ako to može odgovarati HDZ-u, a ako im rješenje ne odgovara, onda će se odluka donijeti tek nakon europskih izbora.

- Sve u ovoj državi je usmjereno na način koji odgovara HDZ-u. Zato imamo ovako dugačku kampanju za europske izbore, jer to odgovara HDZ-u. Hoće li biti stečaja Uljanika to ovisi o tome kako će to u trenutku odgovarati HDZ-u. Nažalost pretvorili smo se u državu kojoj je jedini cilj da HDZ ostane što dulje na vlasti - kritizira Beljak.