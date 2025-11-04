Thompson odgovorio Tomaševiću: 'Svaki pokušaj zabrane koncerta je nepoštivanje odluke suda'

Tim glazbenika Marka Perkovića Thompsona na Facebooku je odgovorio gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću, koji je kazao kako neće biti drugog koncerta u Areni Zagreb. - Odgovor tima Marka Perkovića Thompsona na izjave gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića. Tim Marka Perkovića Thompsona ovim putem želi jasno istaknuti kako je izvođenje pjesme „Bojna Čavoglave“ u potpunosti zakonito. Takav je zaključak potvrđen pravomoćnom presudom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, koja nedvojbeno utvrđuje da izvođenje navedene pjesme nije protuzakonito niti predstavlja bilo kakav prekršaj. Stoga, svaki pokušaj zabrane koncerta zbog izvođenja pjesme „Bojna Čavoglave“ predstavlja nepoštivanje sudske odluke i time negiranje pravnog poretka Republike Hrvatske, napisali su. Uz objavu su priložili i presliku presude Visokog prekršajnog suda.

– Ništa se nije promijenilo. 27. prosinca će koncert biti održan u Areni, s obzirom na to da je ugovor za to potpisan i sklopljen. Za bilo koji drugi termin ugovor nije potpisan i sklopljen – rekao je gradonačelnik. Dodatno je odgovorio da, neovisno o tome kako prođe koncert dan prije, 28. prosinca koncerta neće biti iako je jučer u Holding stigao zahtjev za dodatni termin. Iako je Visoki prekršajni sud odobrio izvođenje sporne Thompsonove pjesme koja izvodi protuustavni pozdrav, Tomaševića to nije posebno zanimalo jer, kako navodi, zna se što Ustav naređuje.

– S obzirom na sve što se događa u Hrvatskoj pa ako hoćete i ono što se dogodilo jučer u Splitu, gdje je korišten taj protuustavni ustaški pozdrav, rekao sam da ćemo uvesti uvjete poslovanja zagrebačkog Holdinga da se ne može koristiti taj prozuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i drugim gradskim prostorima. Dok se ti uvjeti ne usvoje, nema dogovaranja nikakvih drugih koncerata kako Thompsona tako i bilo kojih drugih izvođača – rekao je Tomašević o budućim koncertima.

Zbog iznimno brze prodaje ulaznica za Osijek, Varaždin i Zadar, s velikim zadovoljstvom najavljujemo dodatni koncert u svakom od ovih gradova: Osijek: 22. 11. 2025., Varaždin: 8. 12. 2025. i Zadar: 13. 12. 2025. Ulaznice će biti dostupne u narednim danima.

Što se tiče Zagreba, iako nismo planirali dva koncerta zbog nedavno održanog velikog koncerta na Hipodromu, iznimna potražnja Zagrepčana za Arenom Zagreb potaknula nas je da zatražimo dodatni termin. Detalji će uskoro biti objavljeni, piše u novoj objavi na službenoj Facebook stranici Marka Perkovića Thompsona. Nakon što su ulaznice za prve koncerte u spomenutim gradovima rasprodane čim su puštene u prodaju, glazbenik je odlučio obožavateljima ponuditi i nove datume. Ugovor za zakup za termin 27. prosinca pjevač je potpisao s Holdingovom podružnicom Arena još u ožujku ove godine,