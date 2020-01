Nema kraja apokalipsi u Australiji, ni kiša nije pomogla

Kiša pada, ali nebo je i dalje crvenonarančaste boje. Od dima se ne vidi ništa na udaljenosti većoj od pedesetak metara. Ovdje sam proveo gotovo cijeli svoj život, ali uz uvjete koji vladaju osjećam se kao da sam na nekom nepoznatom teritoriju. Danas je malo hladnije nego proteklih dana, kažu da je temperatura pala za pet-šest Celzijevih stupnjeva, ali prognoze su da ovakvo vrijeme neće potrajati, u četvrtak ili petak očekuje nas novi pakao – riječi su Marka Steela, 70-godišnjaka iz australskog grada Edena smještenog na istočnoj obali savezne države Novog Južnog Walesa koja je najviše pogođena najrazornijim požarima u povijesti Australije.

S vatrenom stihijom koja traje još tamo negdje od početka rujna prošle godine bori se više od dvije tisuće vatrogasaca, a u subotu je mobilizirano i oko tri tisuće rezervista koji će pomagati premorenim vatrogascima.

Podsjećamo, požari su, prema zadnjim podacima, odnijeli najmanje 25 ljudskih života, stradalo je pola milijarde životinja, vatra je potpuno progutala više od 1500 domova, evakuirano je više od 12 tisuća ljudi, a ukupno je izgorjelo 6 milijuna hektara, odnosno površina veća od cijele Hrvatske. S obzirom na to da kiše u nekim mjestima uopće nije bilo proteklih nekoliko mjeseci, mnogi su Australci doslovce zaplakali od sreće nakon što je počela padati na većem području Victorije i Novog Južnog Walesa gdje trenutačno bjesni više od 170 požara.

– Ovo vrijeme dobro nam je došlo jer je zaustavilo širenje vatre i omogućilo nam lakšu dostavu namirnica do nekih mjesta, ali da se požari ugase, kiša bi trebala padati barem nekoliko dana zaredom, a ne nekoliko sati koliko je ovo potrajalo. Međutim, ne smijemo gubiti nadu, u pomoć nam stižu kolege vatrogasci iz svih krajeva svijeta, osnovan je i fond koji donira sredstva direktno vatrogasnim brigadama, a u kojem smo u samo tri dana prikupili 13 milijuna dolara – kazao je premijer Victorije Daniel Andrews.

Iz glavnog australskog grada Canberre, koji je trenutačno, s razinom dima u zraku 20 puta većom od razine koja se smatra opasnom, najzagađeniji grad na svijetu, javio nam se i prof. dr. sc. Hrvoje Tkalčić, geofizičar hrvatskih korijena i profesor na australskom nacionalnom sveučilištu u Canberri.

– Živa se penje preko 40 Celzijevih stupnjeva, zabarikadiran sam u kući u sjevernom dijelu Canberre, a scena koja se vidi kroz prozor zaista je nestvarna, no nešto na što sam već navikao ove godine: sunce se ukazuje kroz dimom zagađenu atmosferu tek kao slabašna svijetla kuglica. Ne mogu si pomoći a da se kao znanstvenik odmah ne podsjetim na kataklizmičke događaje koji su doveli do masovnih izumiranja flore i faune u povijesti Zemlje – govori Tkalčić koji je kroz detaljno opisanu znanstvenu analizu predvidio da će kombinacija izrazito nepovoljnih uvjeta zbog kojih se Australija nalazi u apokaliptičnom stanju trajati do sredine siječnja, kada bi situacija trebala krenuti nabolje.

Iz Sydneya nam se javio Nick Calder-Scholes, Novozelanđanin koji je do lani radio u jednoj zagrebačkoj pivovari.

– Nedavno su otvorene i nove farme hmelja koje su upravo ove godine trebale dati prve upotrebljive plodove, no uništene su sušom i požarom. Kiša jest pala, ali utišao se vjetar pa je to znatno pomoglo da se zaustavi širenje požara. Ove godine spaljeno je šest milijuna hektara, a tek smo na polovici sezone požara – kaže Nick.