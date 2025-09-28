Pucnjava u SAD-u: Nekoliko osoba upucano u mormonskoj crkvi

Nekoliko je osoba upucano u mormonskoj crkvi u Michiganu, javlja Sky news. Osumnjičeni za incident je ubijen i ne postoji daljnja prijetnja za javnost, javila je policija. Pucnjava se dogodila u Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana u Grand Blancu, oko 80 kilometara sjeverno od Detroita.
