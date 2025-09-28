Pucnjava u SAD-u: Nekoliko osoba upucano u mormonskoj crkvi

U ERI UMJETNE INTELIGENCIJE

Demokracija počiva na povjerenju, diktature na teroru. Na Svjetski dan vijesti poruka je jasna - birajte istinu, ne fikciju

Danas živimo u svijetu s najrazvijenijom informacijskom tehnologijom u povijesti. Ljudima su informacije dostupne u izobilju i u vremenskom roku koji nikad nije bio tako kratak, tako brz. Ali, istovremeno, ljudi kao da gube, ili su već izgubili, sposobnost da vode razgovor, da pričaju jedni s drugima, saslušaju jedni druge. To je vidljivo i u najvećim ili najsnažnijim demokracijama, kao što su Sjedinjene Američke Države, i u malima i mlađima, kao što je Hrvatska.