OSUMNJIČENI JE UBIJEN

Pucnjava u SAD-u: Nekoliko osoba upucano u mormonskoj crkvi

Najnovija vijest
VL
Autor
Večernji.hr
28.09.2025.
u 17:49

Pucnjava se dogodila oko 80 kilometara sjeverno od Detroita.

Nekoliko je osoba upucano u mormonskoj crkvi u Michiganu, javlja Sky news. Osumnjičeni za incident je ubijen i ne postoji daljnja prijetnja za javnost, javila je policija. Pucnjava se dogodila u Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana u Grand Blancu, oko 80 kilometara sjeverno od Detroita.
Ključne riječi
crkva pucnjava michigan

