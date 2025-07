Nekima na vojnom mimohodu u Zagrebu građani neće vidjeti lica: Njihov identitet će biti sakriven

VREMENSKA PROGNOZA

Upaljeni meteoalarmi za ponedjeljak: Evo gdje se očekuje grmljavina i obilna kiša

Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna većinom od 21 do 26, u Dalmaciji i malo viša °C, javlja DHMZ.