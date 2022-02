'Ne vidimo razlog zašto mjere stupaju na snagu tek u travnju, do tada će mnogi poduzetnici biti na koljenima'

Vlada Republike Hrvatske je danas na sjednici Vlade predstavila sveobuhvatni paket mjera za ublažavanje rasta cijena zbog poskupljenja energenata u iznosu od 4,8 milijardi kuna koji bi trebao pomoći građanstvu i poduzetnicima. Udruga Glas poduzetnika ovim putem želi izraziti zadovoljstvo što se prihvatio i prijedlog UGP-a za smanjivanja PDV-a na plin na 5%, te s ostatkom paketa mjera, no smatraju da se s istim kasni, te ne vide također niti jedan razlog zašto mjere stupaju na snagu tek u travnju, a do tada će mnogi poduzetnici zbog poskupljenja biti na koljenima.

Predlažu, kažu u svom priopćenju, stupanje navedenih mjera na snagu odmah.

"Val poskupljenja poduzetnici već osjećaju jer plaćaju pa i tri puta veću cijenu plina, a praktički je poskupjelo sve - od hrane, građevinskog materijala, pa do cijene rada. Poduzetništvo je već na udaru, te ako se prvenstveno njima ne pripomogne, inflacija će jako rasti što će u konačnici dovesti do toga da će ispaštati cijelo hrvatsko gospodarstvo. Treba napomenuti kako su u Hrvatskoj cijene energenata za poduzetnike i građanstvo ogromne, a na štetu gospodarstva, što je u potpunosti suludo. UGP traži istu tarifu za sve jer je naš jedini izlaz kao društva upravo razvoj poduzetništva i to prvenstveno malog i srednjeg, uz jake i jasne reforme koje UGP zaziva od prvog dana", kažu iz Glasa poduzetnika.

"Na sjednici su predstavljene potpore za poduzetnike koje će se odnositi na mikro, male i srednje poduzetnike s prosječnom godišnjom potrošnjom do 10 GWh te će iznositi 15 lipa po kWh, a poduzetnici će se moći prijaviti za potporu kroz aplikaciju HAMAG-BICRO. Također, rečeno je kako će trajno smanjenje stope PDV-a na plin i toplinsku energiju ići s 25% na 13%, te s 25% na 5% samo za plin koje će trajati od 1. travnja 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine. Osim PDV-a na plin, smatramo da se i PDV na struju treba smanjiti s 13% na 5%. Želimo naglasiti kako je nužno povećati iznos od 15 lipa po kWh jer će ova mjera djelomično pomoći onima koji dobiju povećani račun. Udrugu Glas poduzetnika zanima koja je konkretna mjera za plin budući da je smanjanje PDV-a prolazna stavka te će pomoći samo paušalnim obrtnicima. Kako bi se izbjegla velika šteta na teret poduzetnika, u mjerama je bilo potrebno ograničiti cijenu plina na 0,382 kn/kWh", stoji u priopćenju.

"Podržavamo mjere, no smatramo da se s istima kasni i da su nažalost uvijek i samo vatrogasne, ono što tražimo su ključne reforme kako bismo kao društvo napravili iskorak. Držimo i da su nam potrebni novi modeli energetske politike za građanstvo i za poduzetnike, što znači ujednačavanje cijene za jedne i druge. Zašto bi poduzetnici uvijek trebali nositi sav teret društva? Želimo napokon i tu temu staviti na stol!” - izjavio je Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika.