'Ne sjećamo se da je Zdravko Pevec ikada molio novac za nas radnike koji smo ostali na ulici'

Nakon niza pozitivnih reakcija javnosti na apel koji je uputio Zdravko Pevec zbog pravomoćne presude koja ga tereti za 4,3 milijuna kuna zbog zlouporabe povjerenja, osvanulo je i službeno, ne tako pozitivno, pismo bivših radnika Peveca. U njemu ga Eugen Perić, povjerenik Sindikata trgovine Hrvatske za tvrtku Pevec d.d., u ime stotinjak radnika, optužuje za niz nepravilnosti u radu,ali i reagira na njihov nastup posljednjih dana.

"Kada govorimo o odnosu Višnje i Zdravka Peveca prema bivšim radnicima, najprije trebamo utvrditi koliko radnika je uopće bilo zaposleno. Nikada nas u Hrvatskoj nije bilo preko 4.000 kako navode, već čak za 1.000 radnika manje i to u „najboljim“ vremenima koja su trajala niti nepunih godinu dana. Čak tisuću radnika manje – velika razlika u prezentaciji carstva „otetog im od politike“ s kojom, usput rečeno, uopće nisu bili u lošim odnosima kako sada tvrde. Feštalo se s politikom naveliko, iskorištavajući pritom i nemali broj radnika spremnih za razne zabave s volovima i privatne maskenbale u čudnovatim tematskim kostimima koji ponižavaju i degradiraju ženski rod. A što je s ostalim radnicima? Stečaj je dočekalo manje od 1.000 radnika, dok je 2.000 naših kolega i prije otvaranja stečaja završilo na ulici. Ne sjećamo se da je Zdravko tada plakao za tih 2.000 radnika koji su zajedno s njim izgradili to poslovno carstvo. Jedino što Zdravka sada zabrinjava je, kako sam kaže, to što je "u jednom sektoru radilo 120 ljudi, a na kraju samo ja ispadam kriv".

Podsjećamo ga da je on bio jedina osoba koja je vedrila i oblačila u svim sektorima i da ni najmanja odluka nije mogla biti donesena bez njegovog osobnog „blagoslova“. Doduše, nedavno je izjavio kako danas jedino žali za time što je sve sam potpisivao. Znači li to da je jedino što bi promijenio to da krivnju i zakonsku odgovornost svali na nekog drugog? Zdravko, koliko inventura ste dopustili? Koliko fiktivnih pozajmica ste davali? Je li i austrijska država protiv vas pa je otvorila vaš osobni račun u Austriji na koji se uplaćivao novac? Tko je novac podizao?! Politika? Radnici? Pravosuđe? Odgovorite javnosti. Danas možemo vidjeti Zdravka kako plače pred kamerama i moli građane da mu posuđuju novac i potpisuju peticije. Ne sjećamo se da je ikada molio novac za nas radnike koji smo ostali na ulici, s neisplaćenim plaćama i nepodmirenim ratama kredita.

Cijenjena javnosti ... ZA NAŠU DJECU, ZDRAVKO NIKADA NIJE PLAKAO.

Višnja i Zdravko Pevec nikada nisu plakali kada su njihovi radnici svakodnevno odrađivali nehumane prekovremene sate, u nedostojnim uvjetima, protivno zakonu o radu. Nisu plakali kada su nam ostajali dužni dnevnice koje bi zatim proizvoljno isplaćivali kada i koliko su htjeli. Nisu plakali kada smo te 2000. godine svakodnevno radili punih 5 mjeseci i do 16 sati dnevno za mizernih 2.700 kn plaće. Nikada se nisu zapitali kako smo se osjećali kada smo ostali bez posla niti tko nas je tada hranio, dok danas licemjerno očekuju javnu podršku i suosjećanje, financijsku pomoć, peticije i pomilovanja.

Nisu plakali niti kada su na leasing uzimali stotine kamiona koji nisu imali kome što voziti. Gotovo polovica tih kamiona je propadala na parkiralištu, a razloge tih leasinga znaju već i ptice na grani, a ne samo pravosuđe - povećanjem troškova smanjiti osnovicu za obračun poreza na dobit, a usput uništiti preostale prijevoznike u Hrvatskoj, unatoč upozorenjima da će takav zahvat tvrtka teško podnijeti. Ne samo da nisu plakali, nego su se i radovali uništavajući druge, manje prijevoznike u Hrvatskoj, koji se od toga ni dan danas nisu oporavili.

Kada Višnja i Zdravko govore o prihodima i dobiti koju svojataju, zašto ne spominju i 3,5 milijarde kuna duga koji su ostavili iza sebe! Nisu plakali ni kada su uništavali dobavljače ne plaćajući im račune po nekoliko stotina dana, ostavljajući ih na kraju bez 85% njihovih potraživanja, što mnoge manje tvrtke nisu mogle podnijeti te su i same bile prisiljene staviti ključ u bravu. Na posljetku, molimo vas medije, da se zapitate koliko je samo malih tvrtki, dobavljača, prijevoznika, radnika, hrvatskih građana, njihovih obitelji i djece na svojim leđima podnijelo megalomanske apetite bračnog para Pevec. To su stvarne žrtve za koje se trebamo boriti i koje zaslužuju našu podršku i pravdu. Nadamo se kako ćete, radi svih njih, uvažiti ovo s dobrom namjerom pisano pismo i upoznati javnost s pravom istinom." Zdravko Pevec reagirao je na ovo pismo kratko rekavši kako ga smatra da je riječ o osobnom napadu Eugena Perića zbog nesporazuma koji se dogodio prije deset godina.

-On je bio naš djelatnik i mislim da je ovo osobno, a ne u ime stotinjak ljudi kako on predstavlja. Od bivših sam suradnika saznao da je upravo on bio sankcioniran jer je u prosincu 2008. godine prilikom punjenja Pevec Centra Beograd napravio neprimjeren trošak na službenom telefonu te je nakon ispisa telefonskog operatera njemu taj iznos naplaćen. Vjerujem da je to razlog zbog kojega mi se osvećuje- zaključio je Zdravko koji tekst još uvijek nije stigao detaljno pročitati zbog velike gužve u kojoj se trenutno nalazi. Nakon što je pismo radnika postalo viralno, počeli su se javljati i ljudi koji tvrde da su Pevecove najviše potkradali upravo njihovi radnici. Jedan od njih je Bjelovarčanin Elvis Lebinac koji se nekada bavio preprodajom raznih predmeta.

-Nisam osobno radio u Pevecu, ali bio sam s radnicim u gotovo svakodnevnom kontaktu. Puno su mi puta nudili "vruću" robu iz Peveca. Višnja i Zdravko imali su oko sebe pogrešne ljude u koje su imali apsolutno povjerenje kako bi se oni mogli posvetiti uživanicji i poslovnim sastancima u stranim zemljama i slično. Tako su ti ljudi držali uzde u svojim rukama i upravljali svime, pa i radnicima. Kada su se Pevecovi osvjestili već je bilo kasno za spas i dogodilo se to što se dogodilo. Koji radnik ili radnica mogu reći da su osobno sa Zdravkom ili Višnjom imali problem, a da nisu sami krivi za to? Ovo što radnici pišu zaista je bizarno, a puno mojih poznanika radilo je u Pevecu pa znam o čemu govorim- ispričao je nekadašnji blizak suradnik Pevecovih radnika.

Podsjetimo, Vrhovni sud nedavno je potvrdio presudu Županijskog suda u Bjelovaru prema kojoj su Zdravko i Višnja Pevec krivi za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i u siječnju 2015. godine osuđeni na zatvorske kazne. Zdravku Pevecu, podsjetimo, izrečena je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od dvije godine i deset mjeseci. Pri tomu, polovica kazne preinačena je u uvjetnu, a kako mu se priznaje i šest mjeseci koje je proveo u pritvoru, preostaje mu još oko 11 mjeseci zatvorske kazne. Nakon toga, Zdravko je kroz medije tražio od građana da uplate po jednu kunu, za što je kasnije kazao da je ishitreno reagirao i da mu ne treba ničiji novac. Spas je zatim potražio u obliku peticije kojoj je cilj bio skupiti dovoljno potpisa podrške kako ne bi otišao u zatvor.

