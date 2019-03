Predsjednica o pomilovanju kad primi Pevecovu molbu i Bošnjakovićevu preporuku

Pevec, daj neki račun da ti pomognemo”, jedan je od komentara na jučer objavljeni tekst u Večernjaku u kojem je Zdravko Pevec zamolio građane Hrvatske da mu svatko posudi po kunu, kako bi mogao svojoj bivšoj tvrtki vratiti gotovo četiri milijuna kuna, na što ga obvezuje prošli tjedan donesena pravomoćna presuda.

– Ne stignemo odgovoriti na sve pozive građana – kažu Višnja i Zdravko Pevec ponavljajući da nisu krivi, da su šokirani presudom i da će svoju istinu tjerati do kraja. Po presudi Vrhovnog suda kojom su osuđeni zbog zloporabe u gospodarskom poslovanju, Zdravkova supruga Višnja će oko pet preostalih mjeseci kazne umjesto u zatvoru provesti u radu za opće dobro. Jedan dan zatvora odrađivat će dva sata. U obrazloženju presude Vrhovnog suda navodi se, između ostalog, da se kazne supružnicima Pevec smatraju primjerenima, a kao olakotne okolnosti navode se neosuđivanost, obiteljske prilike, korektno ponašanje na sudu, ali i “okolnost da ostvarenu dobit tvrtke nisu zadržavali za sebe, već su ulagali većim dijelom u razvoj tvrtke Pevec d.o.o”.

– Ne znam što će biti budem li morao ponovo u zatvor. I ne znam kome će biti teže, Višnji ili meni. Mi se nikada nismo razdvajali. Budem li morao ići, najbolje je da nas zajedno zatvore – rekao je Zdravko Pevec.

Dodao je da je šokiran i zbunjen jer zapravo ne zna za što je osuđen.

– Što smo mi to ukrali? Pitaju me bih li pristao na to da mi oko noge stave narukvicu, da prate gdje sam. Nema problema, neka me vežu za zemlju jer tako mogu pridonositi. Ako mi oduzmu slobodu, sve propada. Spreman sam tražiti i pomilovanje predsjednice – govori Pevec.

Na pitanje o pomilovanju Peveca, u Uredu predsjednice kažu da sve ide po zakonom propisanoj proceduri.

– Molbu za pomilovanje podnosi osuđena osoba te druga ovlaštena osoba nakon pravomoćnosti presude Ministarstvu pravosuđa. Ministarstvo pravosuđa provodi prethodni postupak na temelju kojeg sastavlja izvješće i preporuku koje dostavlja predsjednici Republike Hrvatske, koja potom donosi odluku. Slijedom toga, kada predsjednica zaprimi molbu za pomilovanje gospodina Peveca, s izvješćem i preporukom Ministarstva pravosuđa, donijet će odluku te će javnost o tome biti obaviještena – kažu na Pantovčaku.

