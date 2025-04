Ne pospremajte kišobrane: Bit će još kiše, evo što nas čeka idućih dana

U unutrašnjosti će u subotu biti pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Na Jadranu djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, lokalno su na sjevernom i južnom dijelu mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren, mjestimice i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Duž obale slaba do umjerena, krajem dana podno Velebita i vrlo jaka bura. Najniža temperatura zraka bit će od 8 do 12, a na Jadranu od 12 do 15 °C. Maksimalna u središnjim i u gorskim predjelima od 11 do 14 °C, a drugdje uglavnom između 18 i 22 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena izdano je za sutra za osječku regiju. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", navodi DHMZ. Osim toga, na snazi su upozorenja zbog vjetra za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal.

Idućih dana bit će djelomice i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Osobito u ponedjeljak lokalno kiša ili kraći pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab i umjeren sjeverni, sjeverozapadni i sjeveroistočni, na istoku istočni, a osobito na sjevernom dijelu Jadrana i bura, mjestimice jaka i olujna. Temperatura zraka bit će u porastu.