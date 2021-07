'Ne izjednačavam LGBT i pedofiliju, neću odustati od naših vrijednosti'

Zašto bi se djeci promovirali određeni seksualni sadržaji, LGBT propaganda ili bilo što drugo? LGBT propaganda tvrdi da svatko ima pravo živjeti onako kako misli da je ispravno, ali ne moram ja dok gledam Euro biti izložen toj propagandi. Smatram, neovisno o mađarskom zakonu, da EU nema pravo upletati se u zakonodavstvo država članica.

Imamo građanski odgoj, kao i seksualni odgoj, proveden kroz različite predmete. Mađarski bi zakon trebalo proučiti, no ako je za EU sporno da se djeci ne nameću određeni sadržaji i uvjerenja, koja se protive mojima, protiv toga sam. Smatram da će netko moći odlučiti tko je kada postane punoljetan. S petnaest godina ne možete donijeti odluke o svom životu. Ne bih želio da netko nameće svoja uvjerenja - izjavio je neki dan Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja na N1 televiziji posebno naglašavajući da će "izraditi antipedofilski zakonski paket" u kojem će predložiti strože kazne za pedofile.

- To će biti jedna od mojih zakonskih inicijativa. Jedan dio zakona bit će i zabrana LGBTQ propagande. Zašto bi se djeci to promoviralo? - upitao se tada Grmoja te potom na Facebooku svoje sljedbenike pitao podržavaju li tu njegovu inicijativu da se što "žurnije izglasa antipedofilski zakon kojim će se uvesti najstrože moguće kazne za pedofile, ali i zaštititi djecu od seksualnih sadržaja i LGBTQ propagande?".

Vrlo brzo na sve je to reagirala oporba oštro osuđujući takav, tvrdi, huškački Grmojin istup kojim bi u isti zakon stavio i LGBTQ osobe i pedofile. A reagirala je i njegova bivša stranačka kolegica Ines Strenja koja mu je preko Facebooka poručila: "E, moj Nikola Grmoja, nismo se za ovo borili. Borba protiv korupcije, uređena država, bolje pravosuđe i zdravstvo su jedna stvar, a populizam i netolerancija prema drugima i drugačijima nešto je sasvim drugo.

I ne, nema to veze s antipedofilskim zakonom i sličnim inicijativama, o čemu sam toliko puta govorila i tražila izmjene Kaznenog zakona o nezastarijevanju seksualnih zločina nad djecom. Ovo je javni poziv na linč pripadnika LGBT zajednice i to ti, na svu sreću, neće proći. Ostaj mi dobro".

I dok Strenja jučer nije htjela pojašnjavati svoj istup i riječi poruke Grmoji, rekavši nam da ne želi ništa više dodavati onome što je napisala, porazgovarali smo s Grmojom.

Što vi zapravo želite tim "antipedofilskim zakonom" koji najavljujete i za koji se zalažete?

Nisam iznebuha krenuo u ovu inicijativu. Na to me potaknula službena statistika da je za vrijeme ove epidemije za 30% poraslo iskorištavanje djece za pornografiju i zato sam odlučio krenuti s ovom inicijativom. Zagovaram strože kazne za pedofile, a posebno one kojima je povjeren odgoj djece (učitelji, profesori, nastavnici, svećenici) i tu se ne radi samo o jednom zakonu, nego o mogućem paketu zakona. Isto tako želim strože kažnjavati izlaganje djece seksualnim sadržajima, ali i onemogućiti da se djeci nameće neznanstvena i ideološka propaganda bez pristanka roditelja. Dakle, radi se o tri različite inicijative koje će biti dio tog paketa.

Možete li već sad precizirati nešto od onoga što bi stajalo u prijedlogu tog zakonskog paketa?

Na jesen ću nakon ozbiljnih priprema i razgovara sa stručnjacima predstaviti nacrt zakona. Glavne točke sam vam iznio u odgovoru na vaše prvo pitanje.

Iz vaših izjava stječe se dojam da izjednačavate pedofiliju i LGBTQ propagandu, odnosno pedofile i LGBTQ osobe. Zašto?

Tko stječe takav dojam?! To žele nametnuti oni koji me žele diskreditirati. Gdje sam ja to izjednačio LGBTQ osobe i pedofile?! Ovdje se radi o zaštiti djece od neprimjerenih sadržaja, a ne o izjednačavanju pedofila i LGBTQ osoba. Ako to netko radi, to sigurno nisam ja nego dio agresivnih LGBTQ udruga poput udruge Queer Zagreb koja je u Zagreb dovela LGBTQ ideologa Gerta Hekmu koji uspoređuje LGBTQ pokret i pedofilski pokret, a u intervjuu za naše medije se i založio za legalizaciju pedofilije.

Mislite li da ste ipak pretjerali, zaletjeli se i svojim izjavama povrijedili određen broj ljudi koji samo žele slobodno živjeti svoje živote?

Ne, nisam. Pretjerali su oni koji mi podmeću ono što nisam rekao. Svaki čovjek ima pravo na svoj odabir i za mene je jednako vrijedan neovisno o svojoj seksualnoj orijentaciji. Nikoga nisam nikada vrijeđao, čak ni one koji su me ispod svake razine vrijeđali kao čovjeka zbog mojih izjava.

Jeste li sa stranačkim kolegama i kolegicama u Mostu već razgovarali o ovoj vašoj zakonskoj inicijativi i jesu li vas svi podržali u tome?

Jesam, razgovarao sam, ali ćemo svakako o zakonu raspravljati kad bude gotov. Sigurno ga neću predstaviti javnosti i uputiti u proceduru bez podrške stranačkih kolega. Trenutačno se u javnosti ne raspravlja o mojem zakonu nego o lažnim interpretacijama mojih izjava.

Spominjete agresivnost nekih LGBTQ udruga, a možda bismo mogli reći da agresivnosti ima na obje strane. Nije li vrijeme da se strasti i ostrašćenost smanje i da se, uz međusobno poštovanje, uvažavanje i razumijevanje, sjedne za stol te ljudski razgovara i zajedno riješi ono što su pravi problemi.

Svakako. To je preduvjet suživota i funkcioniranja u pluralnom i demokratskom društvu. Moramo se više slušati, a manje vrijeđati. Moramo moći uvažavati druge i drukčije, ali isto tako drukčiji moraju shvatiti da ni ja, a ni ljudi koji me podražavaju, nećemo odustati od naših vrijednosti, kao i da nećemo dopustiti da netko preodgaja nas i našu djecu.

Razmišljate li ikada da ste svojim stavovima i javnim izjavama možda povrijedili nekog u vlastitoj stranci ili nekog Mostova pristalicu ili birača koji je također LGBTQ osoba?

Ne, jer ništa loše nisam rekao o LGBTQ osobama. Ovo samo pokazuje kako funkcioniraju neki mediji koji su mi prikvačili nešto što nisam rekao.

Što kažete na reakciju vaše bivše stranačke kolegice Ines Strenje koja vam poručuje da se niste borili za to za što se sad zalažete, nazivajući to populizmom i netolerancijom, pozivom na linč pripadnika LGBTQ zajednice?

Očito joj nedostaje medijske pažnje pa je nastoji dobiti preko mojih leđa. Ne znam gdje je vidjela poziv na linč. Ne zanima me što ona ili bilo tko drugi misli. Zanima me zaštita djece.

