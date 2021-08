‘Ne dopuštamo okupaciju Crne Gore preko namještenika Crkve Srbije’

Uoči ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija (Mićovića) situacija u Cetinju u Crnoj Gori sve je teža i teža. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve (SPC) i patrijarh srpski Porfirije smijenio je rektora Cetinjske bogoslovije, Gojka Perovića s te dužnosti. Kako se navodi u odluci koju je potpisao patrijarh Porfirije, Perović će biti stavljen na raspolaganje svom nadležnom eparhijskom arhijereju.

‘Utapanje u srpski svijet’

”S obzirom na trenutno stanje u Bogosloviji Svetog Petra Cetinjskog na Cetinju, kao i određene negativne postupke njene uprave ... protojereja-stavrofora Gojka Perovića s 31. kolovozom ove godine razriješiti svih dužnosti u ovoj školi...”, navodi se u odluci koju je potpisao Porfirije. U nedjelju se u Cetinju okupilo nekoliko tisuća prosvjednika, koji se protive njegovu ustoličenju u Cetinju 5. rujna i traže da ono bude na nekom drugom mjestu. Prosvjednici tvrde kako je mitropolit Joanikije „nedostojan trona sv. Petra Cetinjskog“ te da je „namještenik Crkve Srbije“ i vele kako će braniti cetinjski manastir.

„Ne dopuštamo taj okupatorski čin u stolici sv. Petra u cetinjskom manastiru, simbolu crnogorske duhovne, državne i nacionalne samobitnosti i slobode Crne Gore“, objavili su prosvjednici u svome proglasu, dodajući kako nemaju drugu državu osim Crne Gore i da neće dopustiti njezinu „klerikalizaciju, fašizaciju, asimilaciju i utapanje u srpski svijet“.

Istoga dana u cetinjskom manastiru mitropolit Joanikije služio je ahrijerejsku liturgiju i veći dio svoje propovijedi posvetio je onima koji se protive njegovu ustoličenju u Cetinju.

– Oni su se mene odrekli, ali ja kao pastir, kao mitropolit, kao čovjek Evanđelja, ne mogu se njih odreći. To su moja braća. To je narod koji mi je Bog povjerio i ja mislim da u njima ima mnogo dobroga – rekao je Joanikije, dodavši kako „od mržnje nemamo ništa nego mržnju, od pakosti ništa nego još više pakosti“ te da on nije spreman za to.

– Ako su spremni da razgovaraju, da mi kažu zašto nisam u pravu, slobodno neka dođu. Ali ja ne mogu galamiti ovdje ispred cetinjskog manastira, hoću razgovarati – poručio je Joanikije, rekavši kako se Crkva ne zove „Crkva Srbije“, nego Srpska pravoslavna crkva i da je velika manipulacija mijenjati ime.

– Ja volim Srbiju i Beograd, gdje sam se školovao, kao i mnogi drugi, bila mi je čast. One škole koje sam ja učio tada nije bilo u Crnoj Gori. Dakle, kad kažu da me šalje Crkva Srbije, žele me vezati za politiku, a ja se želim vezati samo za Krista i Crkvu – rekao je Joanikije, dodavši kako njega ne šalje ni jedna država, nego SPC te da ga priznaje svećenstvo njegove mitropolije i vjernici Crne Gore.

Učio Gorski vijenac napamet

– Ja nisam stranac, rođen sam u Crnoj Gori, građanin ove države. Ovdje sam odrastao ispod planine Njegoš po kojoj sam čuvao 200 ovaca i učio ‘Gorski vijenac’ napamet – rekao je Joanikije, napomenuvši da je upravo u cetinjskom manastiru prije 22 godine “rukopoložen za episkopa”.

– Spreman sam razgovarati sa svakim i ne bojim se toga razgovora, ako ćemo razmjenjivati razumne razloge i dobru volju, a ne mržnju. Sa svima sam spreman razgovarati. Nisam spreman razmjenjivati mržnju, jer od toga nema koristi. A to urlikanje i manipulacije, nisu mi drage, ali ako netko hoće urlikati i mrsiti situaciju, neka to radi na svoj obraz. Ja se njih ne mogu odreći, oni su se mene odrekli. Što bi bilo da se ja njih odreknem? To bi značilo da ih isključim iz Crkve i da ih predam prokletstvu, a to neću. Ali ih upozoravam da sami ne navuku prokletstvo na sebe, kao mnogo puta do sada – rekao je Joanikije, dodajući kako se boji da će „to mnogi učiniti, izmanipulirani, ljudi pomračeni, zloupotrijebljeni“.