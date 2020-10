Subota 3. 10. 2020.

Najveći svjetski ekspert za koronu, Donald Trump, koji je mjesecima prednjačio svojim originalnim pristupom rugajući se i ignorirajući tu bolest, hvala na pitanju, osjeća se dobro. Istodobno, u Guantanamu je primijećen veći broj američkih građana kineskog podrijetla koji su u posljednje vrijeme dostavljali hranu u Bijelu kuću, jer se Melania zainatila da će otkriti koji je Kinez kriv što su se suprug i ona razboljeli. Rusi su ponudili pomoć u liječenju američkog predsjednika, ali su njihovi američki kolege prijedlog da se Donald liječi Putinovim čajem odbacile kao znanstveno neutemeljen.

Nedjelja 4. 10. 2020.

Vratila se luda korona, svaki dan imamo na stotine novozaraženih, odlikaši cijelog svijeta ujedinjeni traže cjepivo, raste broj manijaka koji tvrde da bolest ne postoji, Kruno i Vili po cijele noći razmišljaju kojom će nas novom zabranom zaštititi, svaki dan se u novinama javi novi znanstvenik koji opovrgne sve što govore drugi, kinodistributeri propadaju, zrakoplovne kompanije otpuštaju radnike, ugostitelji plaču i padaju u depresiju, djeca se znoje pod maskama u školi, a uskoro ćemo im se i mi pridružiti u svim zatvorenim prostorijama dok ludi Šveđani tjeraju po svome; sve ovo, brate dragi, predugo traje.

Ponedjeljak 5. 10. 2020.

Najbolji prijatelj Dragana Kovačevića, Zoran Milanović, trenutačno je na funkciji predsjednika naše male republike i baš ga je divota vidjeti i čuti. Ne da čovjek na se i na svoje! Tko ga krivo pogleda, odmah dobije ‘vritnjak’. Nakon saborskog ženskog dvojca, na redu su Rada i Tomica, a najgore je nagrabusio Žarko Puhovski Sveznalica. Zoka ga je optužio za suradnju s Haaškim sudom i za drukanje proljećara 71. Sve smo doznali o Puhovskom, ali do vraga, nikako da doznamo zašto Zoka toliko voli Dragana i akademike s kojima je igrao belu u Slovenskoj 9. Za to vrijeme policija obija gepeke Draganovih frendova. Zokin gepek za sada nitko ne dira.

Utorak 6. 10. 2020.

Zamislite vi dokle to ide! Policija i tužilaštvo zbilja nemaju srama. Progone ljude koji imaju bilo kakve veze s Draganom. Sada su se okomili na poznatog ljubitelja životinja Gorana Puklina koji je u gepeku imao 4 milijuna kuna za liječenje bolesne mace koju je nosio u torbi baš na dan kada se nekoliko puta vidio s frendom Draganom. Sve su to vidjeli zli policajci koji su mu pronašli zbuksanu lovu i pomislili da mu je to Dragan dao, a u torbi nije bila lova, nego bolesna maca. Pa budale jedne, jeste li ikada čuli da 4 milijuna kuna mijauču?

Srijeda 7. 10. 2020.

U skromnom domu Todorićevih na rubu grada, na vrhu brijega podno Sljemena, uz svjetlost svijeća, jer im je struja isključena zbog neplaćanja, večeras se slavilo, a navodno se čula i pjesma “Još Hrvatska ni propala dok mi živimo”. Skromna i radišna obitelj proslavila je pobjedu u slučaju “mali Agrokor”, u kojem su japu tužili da je izvukao neki sitniš iz vlastite firme za savjetničke usluge. Dezorijentirani, ali sretni Gazda za progon i dalje optužuje Borg i Plenkija, valjda ne znajući da se Plenki uopće ne miješa u rad našeg neovisnog pravosuđa koje je dokazano neovisno samo u znanju da uspješno završi bilo koji kompliciraniji predmet.

Četvrtak 08. 10. 2020.

Bliži se Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, čije obilježavanje tradicionalno počinje privođenjem Srba zbog ratnog zločina. Ovoga puta privedeno ih je nekoliko iz Negoslavaca, a dvojica su zadržana u pritvoru. Svake se godine odvije sličan igrokaz. Tužilaštvo mora zaraditi plaću, ekipu se pompozno uhiti, naruči se novinare koji ih slikaju, nekoliko ih odmah puste, a ostali iz pritvora izađu malo kasnije. Suđenja traju dugo, svjedoka nema, krupne ribe su ili pomrle ili su u Srbiji. Dvojica uhićenih navodno su stajali u špaliru kroz koji su prošli Siniša Glavašević i mučenici iz vukovarske bolnice koji su nakon stravičnih mučenja pobijeni i ostavljeni u jarku na farmi Ovčara.

Petak 9. 10. 2020.

Raste broj zaraženih koronom, raste sukob u Nagorno Karabahu, a zaoštrava se i onaj u SDP-u. Interventna policija okružila je Sabor u kojem su se zabarikadirali uhljebljeni ustanici iz grupe svrgnutog političkog vizionara Bere. Napadaju ih Peđine nove snage koje im žele oteti fotelje. Policija ima pune ruke posla jer ne zna se tko je čiji. Naime, svi na licima nose crvene maske. Dodatnu je zabunu unijela i Kata Peović Revolucija koja traži da ih skinu jer samo ona ima pravo nositi crvenu masku. Šeks i Bačić sjede po strani, jedu kokice i gledaju SDP-ovu komediju. Jedino se Zoka smirio. Danas nije nikoga izvrijeđao. Nadamo se da je dobro.