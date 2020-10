Milanović: Puhovski se utalio s Haagom i poslužio da Hrvatskoj natovare najveću bijedu na vrat

Predsjednik Zoran Milanović gostovao je u RTL-u Danas gdje je govorio o aktualnim temama, ali i o svojim zadnjim istupima i polemici s akterima na hrvatskoj političkoj i javnoj sceni.

"Jednu stvar niste primijetili da u ovim danima visokih tonova nije se govorilo ni o 1941. ili 1945. teme su bile žestoke, ali aktualne. Meni nije u interesu da se s bilo kim svađam, Nisam u kampanji. Ja sam već pročitana knjiga u pozitivnom i manje pozitivnom smislu", kazao je Milanović.

"Ako sam 15 godina imao određeni gard i vrijednosti koje su vrlo jasno iscrtane u nijansama, ali teškim bojama, onda se ništa nije promijenilo ni u ova dva tjedna", dodao je.

Obrušio se na Žarka Puhovskog

"Taj gospodin Puhovski je vaš kućni komentator. Kad nekom dajete mistični status da govori o etici i logici, a radi se o nedostojnoj osobi je problem. Emisije uređujete vi. Nemate pretplatu. Na meni je da kažem o kome se radi. Ja sam se obratio vlasnicima i urednicima. Ovi što pišu u Indexu nisu novinari. Sad je svatko tko ima platformu za galamiti novinar", kazao je.

"Ja nisam došao kao crnogorski car, to nije lustracija", kazao je. "Ovo o čemu ja govorim nije lustracija, to je bilo javno", dodao je.

"Ja nisam rekao sve. Ima njegovo svjedočenje na haškom tribunalu. Da, za njegovo svjedočenje na Haaškom tribunalu na koje ga uopće nije dovela nikakva Udba ili tužiteljstvo jugoslavensko. U Haag je otišao sam i tamo je svjedočio tako da je to za Hrvatsku moglo biti fatalno", kazao je Milanović o Puhovskom. "Riječ je o osobi koja je kontaminirana. On je nečasan. Jedini način da se obranim je moja riječ", kazao je predsjednik.

Kasnije se u razgovoru opet vratio na Puhovskog, dodatno komentirajući epizodu sa svjedočenjem u Haagu:

"Kakvi su to ljudi. Oni koji svjedoče protiv sveučilištaraca, koji odlaze u Haag. Ja bih svjedočio ako je netko počinio zločin, bez obzira je li netko Hrvat. Nego se ti utališ, i udružiš ustvari s tužiteljstvom, da dokažeš i da im poslužiš da Hrvatskoj natovare najveću moguću bijedu na vrat. Ostaješ kući. Praviš se lud, ne sudjeluješ, ne kolaboriraš. Ne mogu svi biti antifašisti, partizani pa većina ljudi su domobrani i to je dobro, ali postoje neki egzhibicionisti..."

Milanović je komentirao sukob oko istrage afere Janaf.

"Imamo situaciju da je istraga koja je trajala dovela do toga da je to potpuni kaos da se to tako ne radi. Plenković je sve to znao. Ne, mora znati u protivnom neka ode s toga mjesta. Za važne postupke mora znati", kazao je Milanović.

Na pitanje tko je trebao upozoriti Plenkovića kazao je da je to ministar unutarnjih poslova, odnosno ravnatelj policije koji je to znao u realnom vremenu cijelo vrijeme.

"Tko treba znati te stvari. Što ako premijer treba nekog državnog odvjetnika treba predložiti za glavnog državnog odvjetnika a ta je osoba pod istragom", dodao je. Opet je ponovio da SOA s tim nema veze. To je neslažanaje, isto kao u aferi Borg", dodao je.

"Afera dnevnice je došla sasvim slučajno. Novinari su čitali izvješće državne revizije. Saucha je za par dana završio u zatvoru. Plenković je štitio svoje suradnike, svoju tajnicu dok je nisu pokupili jer je bilo jasno da tu nešto ne štima, onda je pozvao, g. Cvitana u svoj ured. Prvi puta u povijesti hrvatske države, tamo ga je postrojio i onda su imali presicu", kazao je Milanović.

U HDZ-u kažu da su to učinili kad su otkrili što se događa da pokažu neovisnost pravosuđa, institucija, kazao je voditelj. "Ja vas pratim, ali imam užasnih poteškoća s tim argumentima".

To je njihov argument, ne moj, kazao je voditelj RTL-a.

"Argument komunista kad su otimali ljudima imovinu je da provode više ideale socijalne pravde. Taj argument je uvreda zdravom razumu. A to je ono za što se ja borim. Zdrav razum. Jer ja nemam kalkulacije, to nema „qui bono“? „Tko ima interes?“ Ja ne upravljam novcem. Mogu odgovoriti na svako pitanje, ali postoji granica, kad me netko pita kako to da imate 800.000 kuna ušteđevine, a plaća vam je bila 5000 kuna. A bio sam vlasnik trgovačkog društva koje kad plati porez na dobit i na prihod od kapitala isplaćuje dobit. Kako odgovoriti smireno na takvo pitanje?

Video: Milanovića ismijavaju na Twitteru

Slučaj Lozančić

"U tom slučaju se radilo o nesporazumu. Nema šanse da bi Dragan Lozančić kojeg je kasnije Plenković angažirao u Vladi manipulirao s gospođom Kitarović, kojoj je, usput, bio na svadbi. Tu postoji i privatni odnos, koji ja nemam s tim ljudima. Naprosto je došlo do nesporazuma u kojem su neki ljudi napunili glavu predsjednici da joj se radilo nešto što se ne smije. Krivo. I to nije paralela jer je SOA imala tu informaciju. A sada je nije imala.", kazao je Milanović.

Kovačevićev klub

"Ja sam predsjednik države, ja se tamo nisam našao da bi kartao, pio i družio se. Bio sam dva puta. Jednom sa svojim ocem koji je sad pokojni kada je bio Kovačević i jedan moj prijatelj i drugi put s jednom akademkinjom od 90 godina. Ovaj drugi put je bio u vrijeme lockdowna. Bio sam s načelnikom Glavnog stožera, to znate. Zato što je vila Weiss bila nakon potresa malo suspektna pa smo onda, to je jako zabavno…Nije mi žao što smo išao u 'klub', nisam ja nikome ništa priznao. Ja sam rekao da sam bio tamo i s tim nemam problema", kazao je predsjednik.

"Tamo su dolazili ljudi koji nisu ni prostitutke ni kriminalci. Nekome je dopušteno reći da su tamo prostitutke i kriminalci. Imate deset razloga da reagiraju feministkinje", kazao je Milanović dotaknuvši se ponovno riječi Dalije Orešković.

Na komentar novinara RTL-a da se Orešković ispričala, Milanović je kazao:

"Recite mi kako se ta gospođa ispričala. To narod kaže da je to trljanje soli na ranu, to je provokacija, to je cinizam. Nisam pretjerao u svojim izjavama"

Odlazak u klub u vrijeme lockdowna

"Ja ne mogu govoriti u ime HDZ-ovaca koji su tamo kartali. Ljudi su nastavali raditi, kretati se. To je veoma licemjerno, da su ljudi morali ostati doma, morali su se ponašati prilagođeno, tako i ja", kazao je Milanović.

"Moje mišljenje i stav je isti o Stožeru. To tako ne ide", kazao je.

Novinar RTL-a je predsjedniku Milanoviću spomenuo i današnji viralni hit "Saznaj kako bi te Zoki zvao pomoću datuma rođenja" po kojem je netko izvukao sve njegove uvrede i razvrstao ih po mjesecima i danima. Milanović je spremno odgovorio svojim 'nadimkom': "Nasilni konjogradica. Ihaaa"