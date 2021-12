5 kg eksploziva pred stanom: Zbog zlostavljanja u Remetincu htio im se osvetiti ubojstvom obitelji?

Da racionalnost nije odlika kriminalnog miljea, odnosno ljudi koji po policijsko-tužiteljskim sumnjama ili tvrdnjama u taj svijet pripadaju i nije neka tajna. No ono za što se sumnjiči kriminalna skupina koju su policija i USKOK označili nositeljima organiziranog kriminala te čiji su se pripadnici sada našali na udaru istražitelja, izvan je svake racionalnosti. Jer ta skupina u čijem je uhićenju i pretragama njihovih stanova i automobila sudjelovalo 50-ak policajaca tijekom srijede i četvrtka na širem području Zagreba, među ostalim se sumnjiči za stavljanje TNT-a pred stan Tomislava Sučića u lipnju ove godine.

Posljedica toga je bila eksplozija unutar zgrade na Laništu u kojoj samo pukom srećom nitko nije poginuo, a pričinjenja je šteta od 1,5 milijuna kuna. Zbog toga, ali i planiranja likvidacija nekih drugih ljudi, sada se sumnjiče Leo Zdenjak i Viktor Milaković. Osim njih dvojice, prema neslužbenim informacijama još su osumnjičeni Darko J., Jan A., Goran Š., Borna B., Damir M. i Ivan K. A svi skupa sumnjiče se da su bili dio kriminalne grupe koja je iz odmazde izvela nešto što do sada nije bilo viđeno u obračunima u kriminalnom miljeu. Konkretnije, iz odmazde su pokušali ili su planirali i to na vrlo bezobziran način, kako se sumnja, likvidirati obitelji ljudi koji su im, po njihovom mišljenju suparnici u tom miljeu.

VIDEO: Eksplozija na Laništu

A ti suparnici su Tomislav Sučić i Tomislav Sabljo, koji su povezani kumskim, ali i kriminalnim vezama. Barem tako tvrdi USKOK koji je njih dvojicu te još desetak osoba optužio u akciji Tebra. Optuženi su u dva kraka, od kojih se jedan odnosi na krijumčarenje oko 16 tona marihuane vrijedne 11 milijuna eura, a drugi na paleže vozila većeg broja ljudi i naručivanje premlaćivanja jednog od bivših direktora Dinama. Sučić i Sabljo su uhićeni u srpnju 2019., u međuvremenu su i optuženi, a kako optužnica iz raznih razloga još nije postala pravomoćna, oni i svi koji su s njima uhićeni su pušteni da se brane sa slobode. U međuvremenu, Sabljo je nakon par dana na slobodi ponovo završio iza rešetaka jer je osumnjičen za pokušaj iznude.

Remetinec, odnosno boravak u njemu, bitan je i za ovu priču koja je sada rezultirala novom sumnjama na račun Zdenjaka. I on je već duže vrijeme iza rešetaka i to nakon što je spektakularno uhićen u Arena Centru zbog sumnje na iznudu. Ispada da su on, Sabljo i Sučić istovremeno bili unutra te da su se u nekom trenutku sukobili. Odnosno Sučić i Sabljo su navodno na razne načine maltretirali Zdenjaka unutar zatvora, pa im se on odlučio osvetiti. Događalo se to tijekom zadnjih godinu dana, a Zdenjak se sumnjiči da je osvetu i to bezobzirnu skovao sa svojim kumom Viktorom Milakovićem. Njih su dvojica tako isplanirali, kako se sumnja, likvidaciju obitelji Sablje i Sučića, a u taj bezobzirni plan su uključili i ostale. Isplanirali su da će staviti eksploziv pred vrata Sučićevog stana na Laništu u kojem su mu živjeli supruga i maloljetna djeca. Pakleni i bezobzirni plan se počeo realizirati u travnju ove godine kada je Milaković, kako se sumnja nabavio pet kilograma TNT-a od Damira M. Zdenjak se pak sumnjiči da je na neutvrđen način nabavio šifru od ulaznih vrata zgrade. U međuvremenu, sumnjiči ga se i da je angažirao Jana A. da prati članove Sučićeve obitelji, odnosno da utvrdi tko su oni, kakve su im navike, kuda se kreću...

Da je bila riječ o dobro isplaniranoj akciji svjedoči i to štosu osumnjičenici u nekoliko navrata dolazili do zgrade u izvidnicu kako bi točno ustanovili u kojem stanu živi Sučićeva obitelj. Kada su utvrdili sve što im je trebalo, sumnja se da se Jan A. u noći na 1. lipnja, biciklom dovezao od jednog hotela u kojem je boravio. Sa sobom je imao ruksak i u njemu pet kilograma TNT. Kada je došao do zgrade na Laništu, ušao je u nju te je pred vrata Sučićeva stana postavio eksploziv. Aktivirao ga je pomoću sporogorećeg štapina, a veća tragedija je izbjegnuta jer je Sučićeva supruga čula da se nešto neobično događa pred vratima stana pa se uspjela s djecom na vrijeme skloniti. Ona je bila lakše ozlijeđena, a osim njezinog stana oštećeno je još nekoliko stanova u spomenutoj zgradi.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 03.06.2021., Zagreb - Radovi na trecem katu na Lanistu nakon eksplozije. Postavljanje protuprovalnih vrata. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

Nadalje, sumnja se da su Zdenjak i Milaković na sličan način htjeli likvidirati i obitelj Tomislava Sablje, pa je Jan A. ponovo dobio zadatak da izvidi gdje stanuju i kuda se kreću. Zbog toga se s Milakovićem sastao na Bundeku u srpnju, a nakon što je od Milakovića dobio upute počeo je pratiti članove Sabljine obitelji, no njih srećom nije ni pokušao likvidirati jer je u međuvremenu uhićen.

Zdenjak i Milaković sumnjiče se i da su htjeli napasti A.B., za što su angažirali Gorana Š. Njemu su se navodno htjeli osvetiti zbog neriješenih odnosa vezanih za trgovinu drogom. Policija je priopćila da su svi osumnjičenici pod nadzorom, a oni koji nisu u zatvoru će nakon pretraga biti dovedeni na ispitivanje. Za sada se sumnjiče za više pokušaja teških ubojstva te zločinačko udruživanje radi počinjenja djela. Kada budu ispitani na policiji i USKOK-u odlučit će se hoće li se i za koliko njih tražiti istražni zatvor o čemu bi trebao odlučivati sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu.