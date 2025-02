NATO članica alarmira: 'Ono što se krije ispod bojišta Ukrajine može promijeniti svjetski poredak'

Globalna ekonomska ravnoteža sve više ovisi o ključnim mineralima koji pokreću tehnološki razvoj, energetsku tranziciju i vojnu industriju. Ukrajina , bogata ovim strateškim resursima, nalazi se u središtu geopolitičke bitke čiji ishod može oblikovati budućnost globalne moći. Pitanje nije samo tko će kontrolirati ova bogatstva, već i kakve će biti dugoročne posljedice za svjetsku ekonomiju i sigurnost. Estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna, u svom članku za The National Interest, upozorava na stratešku važnost ukrajinskih rudnih bogatstava te potencijalne geopolitičke posljedice ako padnu u ruke Rusije i njezinih saveznika.

Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici suočeni su s izborom – pomoći Ukrajini da zadrži kontrolu nad svojim rudnim bogatstvom ili riskirati da oni padnu u ruke Moskve, Pekinga, Teherana i Pjongjanga. Ruski rat protiv Ukrajine odvija se na više frontova – od vojnog sukoba, kibernetičkih napada i propagande do ometanja trgovinskih ruta i opskrbnih lanaca, uključujući i sektor mineralnih sirovina. Među ključnim resursima su rijetki metali poput titana, litija, galija i grafita, koji su neophodni za proizvodnju visokotehnološke elektronike, vjetroturbina i baterija za električna vozila. Također, imaju ključnu ulogu u zrakoplovnoj i obrambenoj industriji. Potražnja za ovim mineralima raste, potaknuta prelaskom na čistu energiju, širenjem digitalnih tehnologija i globalnom utrkom u naoružanju. Suradnja između SAD-a i Estonije, uključujući inicijative poput Partnerstva za sigurnost minerala (Minerals Security Partnership), naglašava važnost diversifikacije opskrbnih lanaca. Europska unija je također usvojila Akt o kritičnim sirovinama (Critical Raw Materials Act), koji potiče inovacije, privlači strateške investicije i osigurava visoke standarde zaštite okoliša.

Ukrajina je jedan od glavnih izvoznika titana i mangana u SAD, gdje se ovi resursi koriste u zrakoplovnoj, čeličnoj i automobilskoj industriji. No, nalazišta kritičnih minerala nalaze se blizu bojišnice. Ako bi ta područja pala pod rusku kontrolu, Kremlj i njegovi saveznici stekli bi ogromnu stratešku prednost. To bi im omogućilo jačanje moći u ključnim industrijama poput energetike i obrane te ostvarenje geopolitičkih ambicija. Dodatno, Tsahkna upozorava da bi Rusija eksploatirala te resurse bez obzira na lokalno stanovništvo i ekološke posljedice. Time bi se dodatno smanjila globalna dostupnost ovih minerala, što bi najviše pogodilo europske i američke ekonomije, koje su visoko ovisne o uvozu kritičnih sirovina. Kina već dominira globalnom proizvodnjom i preradom rijetkih metala, čime je stvorila ranjivosti za zapadne zemlje, osiguravajući si opskrbne lance i učvršćujući svoj utjecaj u ključnim industrijama. Ako bi Ukrajina izgubila kontrolu nad svojim mineralima, to bi osiguralo dugoročnu kinesku dominaciju u globalnoj ekonomiji i vojnoj industriji.

Pjongjang, koji se oslanja na ilegalne aktivnosti i vanjske saveze za jačanje svojih vojnih kapaciteta, također bi mogao profitirati iz suradnje s Rusijom i Kinom u eksploataciji ukrajinskih resursa. Kombinacija ruske vojne prisutnosti u Ukrajini i kineske ekonomske moći pružila bi ovim državama priliku za iskorištavanje minerala s dalekosežnim posljedicama za globalnu sigurnost. Ako bi Ukrajina izgubila svoje mineralno bogatstvo, došlo bi do pomaka u globalnoj ravnoteži moći, gdje bi autoritarni režimi stekli dodatni utjecaj koji bi ugrozio liberalne demokratske vrijednosti. Zbog toga je, naglašava Tsahkna, ključno da Zapad osigura ne samo teritorijalni suverenitet Ukrajine već i kontrolu nad njezinim resursima. To uključuje vojnu pobjedu Ukrajine.

Predsjednik Volodimir Zelenskij predložio je mogućnost potpisivanja posebnog sporazuma između SAD-a i njegovih partnera, kojim bi se osigurala zajednička zaštita ukrajinskih kritičnih resursa te njihovo strateško korištenje za ekonomski razvoj Zapada. Pomaganje Ukrajini u očuvanju kontrole nad njezinim golemim rudnim bogatstvom u izravnom je interesu SAD-a i njegovih saveznika. Neuspjeh u ovom pogledu omogućio bi autoritarnim silama da preuzmu kontrolu nad ključnim industrijama i resursima, što bi imalo katastrofalne posljedice koje bi se osjećale desetljećima.

