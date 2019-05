Natjerala bolesnu staricu da joj prepiše stan i na kraju je bacila u jarak

Prava drama odvijala se potkraj srpnja prošle godine u Međimurju. Čakovčanka Tanja V. (43) optužena je ovih dana da je istukla 75-godišnju staricu koja boluje od Parkinsonove bolesti, pokušala joj oteti stan i zaprijetila da će ozlijediti njezine unuke. Sve je počelo 25. srpnja kad je starici koja živi u istoj stambenoj zgradi slagala da je volonterka udruge koja pruža financijsku pomoć umirovljenicima, i da joj udruga može isplaćivati 500 kuna pomoći mjesečno.

Treba samo, kako joj je objasnila, ovjeriti ugovor kod javnog bilježnika, na što je starica, ništa ne sumnjajući, pristala. Dala joj je osobne podatke, misleći kako joj ljubazna susjeda želi pomoći. Dobro se pripremivši za provođenje svirepog plana, Tanja V. joj je rekla da lijekovi koje pije za Parkinsonovu bolest i smirenje nisu dobri, i da ona ima druge, bolje, tablete. Ima ih, zapravo, baš kod sebe. Starica je, i dalje ništa ne sumnjajući, popila dvije tablete. Nakon što je sastavila ugovor, Tanja V. ju je odvezla u javnobilježnički ured u kojem je teško bolesna žena potpisala - ugovor o kupoprodaji svog stana! U dokumentu je bilo navedeno da je prodala stan od 70 kvadrata Tanji V. i da joj je već isplaćeno 350.000 kuna!

U ugovoru je bilo i navedeno da joj dopušta uknjižbu prava vlasništva. Kad je vidjela iznos od 350.000 kuna, upitala je Tanju V. o čemu se radi, a ova joj je lukavo objasnila da je za potrebe dobivanja novčane pomoći morala navesti vrijednost njezina stana. U javnobilježničkom uredu su tijekom istrage tvrdili da su staricu upoznali s time što zapravo potpisuje, no da je povjerovala susjedi.

Starica tvrdi da to nije točno. Ipak, tog istog dana posumnjala je u sadržaj dokumenta i zamolila Tanju V. da pomoć od 500 kuna mjesečno dodijeli nekom drugom, a ugovor poništi. Nema problema, odgovorila joj je i tri dana kasnije došla po nju, kazavši da će ju odvesti do šefice u susjedno selo i poništiti ugovor. No, odvezla ju je u gornje Međimurje i tijekom vožnje zatražila da joj za poništenje plati 15.000 kuna!

U protivnom, naudit će njezinim unukama čije fotografije ima kod sebe. Shvativši da starica ne odustaje, zaustavila je automobil i šakama ju više puta udarila po licu i rukama, gušila za vrat i bacila na tlo pokraj automobila, nastavivši s udarcima po glavi i rukama. Na kraju ju je odgurnula u jarak kraj ceste. Pronašla je ključ stana koji je ozlijeđenoj ženi ispao iz džepa i pobjegla kad je vidjela da se pokraj njih zaustavlja automobil. Bio je to vozač koji je, ugledavši staricu kako leži u jarku, odmah pozvao policiju i hitnu pomoć koja je ženu odvezla u bolnicu.

Za to vrijeme, Tanja V. je odjurila u staričin stan, ukrala osobne dokumente, karticu tekućeg računa, dokumente o vlasništvu stana, sto kuna, četiri zlatna prstena i dvije zlatne ogrlice. Policija je tijekom pretrage stana okrivljenice pronašla originalni i ovjereni ugovor o kupoprodaji stana i druge dokaze.

