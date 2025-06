Luka Modrić stiže na sud: Nastavlja se suđenje Mamićima

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić svjedočit će danas na Županijskom sudu u Osijeku u postupku protiv Zdravka Mamića i ostalih. On bi, uz ostalo, trebao iskazivati o okolnostima svoga transfera iz Dinama u engleski Tottenham. U tzv. aferi Dinamo 2, za izvlačenje novca iz kluba u sklopu zločinačkog udruženja, uz Zdravka i Zorana Mamića, koji su u bijegu u BiH, i kojima se sudi u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan. Potkraj listopada 2023. Vuksan je priznao krivnju i nagodio se s Uskokom pa je, temeljem sporazuma, osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina. Krivnju je, potkraj studenog 2023. priznao i okrivljeni poduzetnik Igor Krota, koji je, nakon nagodbe s Uskokom, osuđen na devet mjeseci zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro. Krivnju su u prosincu 2024. priznali Mario Mamić i poduzetnik Sandro Stipanćić pa su i oni sporazumno osuđeni - Mario Mamić na godinu i četiri mjeseca bezuvjetnog zatvora, a Stipančić na 11 mjeseci zatvora što će biti zamijenjeno radom za opće dobro.

Među svjedocima u tzv. aferi Dinamo 2 je, osim Luke Modrića, i bivši reprezentativac Dejan Lovren. Dejan Lovren u ponedjeljak je potvrdio da ga je u transferu u francuski Lyon zastupao okrivljeni Mario Mamić, ali mu nije poznato od koga je naplatio svoje usluge. U iskazu na osječkom Županijskom sudu Lovren je posvjedočio da se sa 16 godina priključio prvoj ekipi Dinama kada je potpisao sam prvi profesionalni ugovor i već ga je tada kao menadžer zastupao Mario Mamić. Potvrdio je da ga je o transferu u Lyon telefonom obavijestio Zdravko Mamić i rekao mu da je sve dogovoreno oko transfera i da je prodan u taj klub.

Tada mu je Mario Mamić rekao da je postojala i ponuda engleskog Tottehnama, koja je bila financijski bolja, ali da je za njega Lyon bolja opcija, jer će tamo igrati, a ne sjediti na klupi. Lovren je ispričao da su s njim u Lyon, otputovali Miroslav Blažević, za kojeg smatra da je bio prevoditelj, Mario Mamić i njegov suradnik Nikky Arthur Vuksan te Damir Vrbanović. U Lyonu su održani i pregovori oko njegova transfera, ali ne zna tko je zastupao klubove. Lovren kaže da ne zna od koga se Mario Mamić naplatio za svoje usluge kod njegovog transfera iz Dinama u Lyon, nakon čega mu je tužiteljstvo predočilo iskaz iz istrage kada je rekao da nije platio nikakav novac Mariu Mamiću za njegove usluge i da je on to naplatio od Lyona, ali ne zna koliko je dobio. "Ja mu nisam platio ništa, a koliko sam tada shvatio, on je novac dobio od Lyona, ali ne znam o kojem iznosu se radi. Znam da se agenti mogu naplatiti s više strana", pojasnio je Lovren na ročištu. Također tvrdi kako nije ništa platio ni okrivljenom Nikky Arthuru Vuksanu te da ga je Mario Mamić zastupao u ukupno tri transfera - iz Dinama u Lyon, iz Lyona u Southampton te kod prelaska u Liverpool. Lovren kaže da kod svojih transfera nikada nije sudjelovao u pregovorima između klubova niti je znao koliko će novca od tih poslova dobiti Mario Mamić, a također nikada nije saznao koja je bila uloga bivšeg direktora Dinama Damira Vrbanovića.

Uskok tereti da je Vrbanović, u dogovoru sa Zdravkom Mamićem i ostalim okrivljenicima, s tvrtkom Wang Corporation Limited, čiji je stvarni vlasnik bio optuženi Igor Krota, 12. siječnja 2010. zaključio sporazum o posredovanju kojim se utvrđuje da će Dinamo za posredovanje pri Lovrenovu transferu iz Dinama u Lyon, vrijednog oko devet milijuna eura, isplatiti 900 tisuća eura. Vrbanović je optužen da je sklopio sporazum iako je znao da ova tvrtka neće poduzimati nikakve radnje u realizaciji toga transfera, jer će sve poduzimati on osobno, sukladno uputama Zdravka Mamića optuženog da je, nakon zaključenog sporazuma, temeljem fiktivnih računa naložio plaćanje 900 tisuća eura tvrtki Wang Corporation Limited.

U optužnici Uskok navodi da u dokumentaciji NK Dinama ne postoje vjerodostojne knjigovodstvene ili poslovne isprave koje bi dokazale da je usluga posredovanja tvrtke Wang Corporation Limited stvarno obavljena, dok iz evidencije Hrvatskog nogometnog saveza proizlazi kako u navedenom transferu Dinamo nije imao posrednika. Nogometni menadžer Ivan Cvjetković rekao je da je 2007. realizirao transfer Maria Mandžukića iz NK Zagreb u Dinamo, a oko toga posla kontaktirao ga je Zdravko Mamić. Pojasnio je da je u tome transferu dogovorio uvjete za Mandžukića kao njegov menadžer, a nije sudjelovao u pregovorima između klubova. Kako je Mandžukić igrao dobro u Dinamu i reprezentaciji bilo je interesa više klubova za njegove usluge, a o zanimanju Wolfsburga obavijestio ga je Zdravko Mamić, s čime je bio zadovoljan, jer je poznavao predsjednika Uprave toga kluba Dietera Honeesa.

Cvjetković kaže kako je u transferu s Wolfsburgom dogovarao uvjete za Mandžukića, ali ne zna tko je dogovarao posao između klubova, pretpostavlja da je to bio Zdravko Mamić, ali u tome nije sudjelovao. "U tom transferu mene je kao agenta angažirao i Wolfsburg i ja sam se naplatio od toga kluba", kazao je Cvjetković. Na upite Uskoka rekao je da, koliko zna, osim njega nitko drugi nije sudjelovao u Mandžukićevom transferu iz Zagreba u Dinamo, a nema ni saznanja da je neki drugi menadžer sudjelovao u transferu u Wolfsburg, jer smatra da bi mu igrač to rekao. Tvrdi kako je možda čuo za tvrtku Rasport Managment, ali mu to nije bila bitna informacija. Kada je u pitanju tvrtka Actico Limited Cvjetković kaže da je jednom od Zdravka Mamića posudio novac te od njega dobio ime tvrtke i broj računa gdje treba vratiti novac. "Moguće je da je to bila ta tvrtka", rekao je Cvjetković.

Tužiteljstvo tereti okrivljenike da je Dinamo tvrtki Rasport Managment, čiji je stvarni vlasnik bio Mario Mamić, isplatio 300 tisuća eura za posredničke usluge u transferu Mandžukića i Ivice Vrdoljaka iz NK Zagreb u Dinamo, iako ta tvrtka ni na koji način nije sudjelovala u transferu tih igrača. Uskok tereti Zdravka Mamića i ostale okrivljenike za nezakonito postupanje i kod transfera Maria Mandžukića u Wolsfburg, kojeg je Zdravko Mamić dogovorio 16. srpnja 2010. Tada je, navodi tužiteljstvo, ugovorom o transferu, dogovorena isplata obeštećenja od 7,5 milijuna eura, a Vrbanović je istog dana, u ime Dinama s Actico Limitedom zaključio ugovor o posredovanju, temeljem kojeg će Dinamo toj tvrtki isplatiti 750 tisuća eura kao naknadu posredovanja prilikom Mandžukićevog transfera. Okrivljenike Uskok tereti da je tvrtki, čiji je vlasnik bio optuženi Igor Krota, navedeni iznos i plaćen, iako su znali da ta tvrtka neće poduzimati nikakve radnje u ovom transferu jer je sve u ime Dinama obavio Zdravko Mamić.