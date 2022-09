Nasilni sukobi u Rusiji: Policija pucala u zrak, prosvjednici blokirali glavnu cestu

Ruska policija sukobila se u nedjelju s ljudima koji se protive mobilizaciji u južnoj ruskoj regiji Dagestanu, dok jača nezadovoljstvo odlukom ruskog predsjednika Vladimira Putina da pošalje još stotine tisuća ljudi u rat u Ukrajini.

Prva ruska vojna mobilizacija nakon Drugog svjetskog rata, koju je Putin najavio u srijedu, izazvala je prosvjede u desecima gradova diljem zemlje. Čini se da je gnjev javnosti posebno jak u siromašnim regijama s etničkim manjinama poput Dagestana, većinski muslimanske regije koja se nalazi na obalama Kaspijskog jezera u planinskom sjevernom Kavkazu.

Deseci videozapisa objavljenih na društvenim mrežama prikazuju sukobe s policijom u glavnom gradu regije Mahačkali u nedjelju dok su prosvjednici uzvikivali "ne ratu".

Jedna snimka prikazuje skupinu žena kako tjeraju policajca, dok nekoliko isječaka prikazuje nasilne sukobe, uključujući policajce koji sjede na prosvjednicima dok ih pokušavaju privesti.

Policemen are trying to push back protesters in #Dagestan . pic.twitter.com/ZLa5fbAJDr

Reuters nije uspio provjeriti vjerodostojnost tih snimki, koja su široko podijeljene na ruskim društvenim mrežama i nezavisnim medijima. Reuters nije uspio doći do policije u Dagestanu.

Ranije u nedjelju, policija je pucala u zrak nakon što su deseci prosvjednika u selu u Dagestanu blokirali glavnu cestu u znak prosvjeda jer su službenici navodno pozvali više od 100 muškaraca iz sela, koje ima 8000 stanovnika, na služenje vojnog roka. Na video snimkama prosvjeda vidi se kako policija puca u zrak.

Dagestan je već platio veliki ljudski danak tijekom sedmomjesečnog rata. Prema zbroju ruskog servisa BBC-ja, najmanje 301 vojnik iz Dagestana je poginuo - najviše od svih ruskih regija i više od 10 puta više od broja poginulih iz Moskve, koja ima pet puta više stanovnika.

In Dagestan’s Makhachkala, protesters are shouting “No to war!” and “Let them go!”, arguing with policemen, and trying to take back the detainees. Earlier, protesters against mobilisation blocked the federal highway.

Video: Utro Dagestan

🔗https://t.co/riv1nts2jG pic.twitter.com/gdGwThGK1y