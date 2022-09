Liječnica iz Ukrajine rodila nakon što je mjesecima bila u zarobljeništvu, oslobođena je prije nekoliko dana

Vojna liječnica Mariana Mamonova iz Ukrajine, koja je prije nekoliko dana oslobođena iz ruskog zarobljeništva, rodila je djevojčicu. Liječnici stanje majke i djeteta ocjenjuju dobrim.

Mamonova je zarobljena početkom travnja dok je služila u Mariupolju. Njezin suprug Vasily saznao je da će postati otac dok je Mariana bila na bojištu, piše TVP World.

Trudnica je prvotno smještena u ćeliju s još 20 ljudi i u početku je morala spavati na podu.

- Otkrila nam je da je trudna. Odmah su joj svi pokušali pomoći, dali su joj hranu i pobrinuli se da ima svježi zrak - rekla je druga zatvorenica Anna Vorosheva koja je oslobođena u srpnju.

Paramedic Mariana Mamonova who was released from russian captivity in a POW exchange only few days ago gave birth to a baby girl this night. https://t.co/X95lhcZy7n pic.twitter.com/GvQ6I6YNyB