Nasilje u školi: 'Razrednica me optužila da lažem da je moj sin iscipelaren'

Još se jedno nasilje dogodilo među vršnjacima, i to ovoga puta u industrijsko-obrtničkoj školi u Karlovcu. Otac pretučenog dječaka, Marko Oršolić, kazao je kako ovo nije prvi incident koji se dogodio između dvojice dječaka, a optužuje ravnateljicu i razrednicu kako nisu primjereno reagirale, piše Net.hr.

-Ovo je izmaklo kontroli. Poslao sam dijete u školu i toliko su ga izmaltretirali da on ne može više ići tamo. Strašno je što se tamo događa. Donio sam sliku i medicinsku dokumentaciju na razgovor i tu nastaju problemi. Razrednica Marija Pogačić me optužila da lažem da je moj sin pretučen i iscipelaren te kako za to nemam dokaze. Rekla je da ona to ne vidi na slici i što bih ja htio, pa i braća i sestre se potuku, a kamoli ne djeca. Rekli su mi da mi je on sigurno jedinac pa sam se tako postavio. Taj razgovor je bio toliko mučan da sam povraćao kad sam izašao iz škole- kazao je Marko Oršolić.

Otac tvrdi kako se na satu razredne nastave 8. veljače razrednica dogovarala s učenicima da se krivnja za napad svede na njegova sina te da ga učenici prijave kako bi dobio kaznu. Kaže i kako ima dokaz za to: poruku koju su školski kolege poslali njegovom sinu i glasovnu snimku.

Marko Oršolić rekao je kako je sve počelo kada je njegov sin odbio ustupiti vrećicu čipsa drugom dječaku.

-Moj sin je imao čips u ruci, kolega ga je tražio da mu ga da, a sin je to odbio. On mu je zdrobio čips u ruci, na što je moj sin bacio vrećicu na njega. Potom je drugi dječak zahtijevao da mu moj sin mora očistiti majicu, što je on odbio. Zašto bi on njemu brisao majicu?- pitao se.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Snježana Erdeljac

No Snježana Erdeljac, ravnateljica Mješovite industrijsko-obrtničke škole u Karlovcu, ima nešto drugačiju priču.

-To se dogodilo na javnoj površini izvan nastave u 14 sati. Odmah po saznanju stručne školske službe postupile su prema protokolu kako u tim situacijama nalaže i zakonodavstvo. Obavijestili smo sve nadležne institucije. Bio je samo jedan udarac nakon čega je on pao na pod i na usta. Nama su to rekli svi svjedoci koji su tamo bili i da je on sam otišao kući. Nakon toga ga je majka dovela u školu, a dežurni profesor ga je uputio na hitnu pomoć jer on tu nije ništa mogao- kazala je ravnateljica.

- Apsolutno ne podržavamo nasilje, osuđujemo ga, te ne opravdavamo učenika koji je izvršio nasilje. I jedan i drugi su dobili pedagošku mjeru, ali ona nije ista jer je Nastavničko vijeće smatralo spletom okolnosti da se ni jedan ni drugi učenik nisu zaustavili i nisu spriječili nasilje nego su ga poticali i poticali sve dok se nije dogodilo. Rekla sam ocu dječaka da ne smijemo tu mržnju širiti niti poticati. Mi to moramo u ovom trenutku zaustaviti. To su dobri dečki i ne pada nam na pamet nikoga od njih isključiti iz škole. To je bio taj trenutak koji je za svaku osudu, ali smo procijenili kako nije za isključenje iz škole- dodala je ravnateljica.

>>Ravnatelj o slučaju žigosanja