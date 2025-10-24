Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
GRAĐANSKI ODGOJ KAO KLJUČ

Nasilje nad ženama potresa Hrvatsku, psihologinja: 'Postoji rješenje, ali konzervativci ga saboritaju svaki put kad se spomene'

Screenshot zoom
Autor
Dario Topić
24.10.2025.
u 14:00

Brutalno ubojstvo nestale žene jučer kod Zagreba, slučaj femicida iz Karlovca ranije ovaj tjedan ili jutrošnji jezivi detalji incidenta kod Vrbovca kada je muškarac ženu bacio u bunar…strašni slučajevi nasilja zaredali su se posljednjih dana pa smo razgovor koji smo dogovorili sa psihologinjom Senkom Sekulić na temu slučaja Matanić, započeli ovim nedavnim događajima.

Sekulić već dugi niz godina radi sa ženama žrtvama nasilja, aktivna je u civilnom sektoru stoga na početku razgovora odlučno podcrtava – zakonske izmjene iako je dobro da se događaju su kozmetičke i nisu adekvatne dok se promjene ne dogode na svim razinama sustava koji procesuira počinitelje rodno uvjetovanog nasilja.

– Nemamo adekvatne procese edukacije onih koji rade na slučajevima rodno uvjetovanog nasilja, nemamo niti senzibiliziranu javnost, a ni adekvatne zakone. Društvo ne suosjeća sa žrtvom, to vidimo po komentarima koji se nalaze ispod članaka, a to možemo čuti i u reakcijama kad sjedimo vani i čujemo ljude kako govore onda je jasno da mi živimo u društvu koje još uvijek izrijekom ili šutke zapravo podržava počinitelja. – ističe Sekulić.

Nerijetko se fokus sa žrtve seli na počinitelja pa se događa sekundarna viktimizacija jer žrtva je ta koja se udaljava iz obitelji, odlazi i sigurnu kuću, još je i teže ako su uključena djeca. Žena nemaju prostor u javnosti u koji mogu izaći i sigurno svjedočiti o tome što im se dogodilo pogotovo, ako je počinitelj poznato ime poput Matanića, naglašava psihologinja. Šira društvena zajednica je ta koja bi trebala odigrati ključnu ulogu.

– Reakcija na Matanićev intervju je nešto što pokazuje da smo se ipak pomakli kao društvo. Sad je taj intervju obrisan i urednica se ispričala. Nažalost, iluzorno je govoriti da je to dovoljno dobro i bez obzira što ta žena koja je doživjela nasilje od jednog takvog počinitelja, ovakvom reakcijom javnosti može na neku ruku biti podržana i definitivno je to bolje nego da je taj intervju prošao uz pozitivne reakcije. No, i dalje je ta činjenica da on sjedi ispred kamere i priča na način na koji priča je nešto što dodatno traumatizirana, jer ljudi kao što je Dalibor Matanić, oni imaju ozbiljnu ili barem šalju nekakvu poruku da imaju ozbiljnu podršku i iza sebe. I to je jako zastrašujuće. Kad ste u poziciji osobe koja je žena koja je doživjela nasilje od njega. Mi koji nismo doživjeli takvu vrstu nasilja, ne možemo nikako shvatiti koji učinak ima jedan takav intervju na osobe koje su nastradale od njega – objašnjava psihologinja u emisiji Večernji TV-a.

Za većinu slučajeva nasilja nikad se ne dozna, upravo zbog spomenutih razloga, prečesto se šuti, a naša sugovornica sugerira da je ključno rješenje ono koje se bavi uzrocima, edukacijom i prevencijom nasilja. Dio koji nedostaje je edukacija i prevencija, naglašava. 

– Kad god se pokuša u škole ući s temama kao što je građanski odgoj, učenje o rodno uvjetovanom nasilju i slično, odmah se digne priča konzervativaca koji to stopiraju i sabotiraju i nama je blokiran veliki ulaz u rad s djecom kako bi prepoznali nasilje. Da već danas za sutra stvaramo prvo malu pa veliku skupinu djece koja će kada odrastu razumjeti što je nasilje. Procesi koji to imaju za cilj, poput građanskog odgoja su blokirani, a u velikoj mjeri bi pomogli da sutra čujemo 'aha tu kod susjede je neka buka i vika to trebam prijaviti jer sam naučio/la da je to nedopustivo' – govori Sekulić.

Zaključila je da je najbitnije da se žrtve maknu iz izolacije, a događa se upravo suprotno. Bitno je i pronaći osobu od povjerenja, ma tko ona bila, i progovoriti. Teško je to ponekad učiniti u obitelji jer žene, objašnjava Sekulić, su u shizofrenoj situaciji da je na njima teret očuvanja obiteljskih odnosa, što se ilustrira da je ona ta koja je problematična i koja će srušiti obitelj ako prijavi nasilje, a ne da je počinitelj taj koji svojim postupcima urušava obitelj. U takvim situacijama nažalost tužan paradoks je da se obitelj koja se predstavlja i kojom se dičimo kao ultimativnom vrstom socijalne zaštite često za žrtve pretvara u mjesto najgorih strahota. Cijeli razgovor pogledajte na YouTubeu Večernjeg lista

Strava u Zagrebu: Pronađeno tijelo nestale Đurđice. Ubio je suprug pa presudio i sebi
Ključne riječi
žene žrtve nasilja femicid žrtve nasilja žene

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Ivana Kekin gostovala u studiju Bobu Bob
51
PODCAST BOBU BOB! BY IGOR BOBIĆ

VIDEO Kekin: Četveročlanoj obitelj danas treba 17 godina da kupi stan, a 2016. je trebalo 13

Ivana Kekin razgovarala je urednikom Igorom Bobićem o planovima njezine te ostalih oporbenih stranaka da pobijede HDZ na izborima, izgradnji maksimirskog stadiona i prometu u glavnom gradu kao i duhu ustašizacije za kojeg tvrde da ga je Andrej Plenković pustio iz boce. Više doznajte u podcastu Bob Bob! Večernjeg TV-a na YouTube kanalu i društvenim mrežama Večernjeg lista.

Učitaj još

Kupnja