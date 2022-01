Naši stručnjaci otkrili zašto se podvarijanta naziva nevidljivom: 'Krivo je reći da omikron ne izaziva teže oblike bolesti'

Omikron je razvio i podvarijantu koju svjetski mediji vole zvati "stealth", odnosno nevidljivom. Prije nego što se pozabavimo tom njegovom neobičnom osobinom, spomenimo kako u bazi podataka GISAID-a o novom koronavirusu s datumom 27. siječnja stoji kako je potvrđeno 10.811 sekvenci BA.2 podvarijante omikrona, od kojih 90 posto otpada na tri zemlje – Dansku 8357, Indiju 711 i Veliku Britaniju 607.

U izvješćima o ovoj podvarijanti ističe se kako zasad nema razloga za pretjeranu zabrinutost s obzirom na dosad utvrđene njezine osobine. No BA.2 je zanimljiv zbog toga što nadmašuje originalnu varijantu omikrona u dijelovima Europe i Azije. Na omikron BA.1 otpadalo je 98,8% sekvenciranih uzoraka prijavljenih u bazu GISAID-a do 25. siječnja. Svjetska zdravstvena organizacija navodi još dvije podvarijante omikrona koje se prate, to su BA.1.1.529 te BA.3 koje su u bliskom genetskom srodstvu, ali svaka ima mutacije zbog kojih bi se mogle različito ponašati.

Cijeli spektar bolesti!

Prof. dr. sc. Pero Lučin s Medicinskog fakulteta u Rijeci ističe kako je najvažnija razlika između BA.2 i BA.1 u detekciji PCR-om zbog čega se ova podvarijanta omikrona naziva 'stealth' ili nevidljivom.

– BA.1 se zbog mutacija na S-protein ne može detektirati standardnim PCR-om na S-protein, već samo na N-protein. Za razliku od BA.1, BA.2 se može detektirati PCR-om i na S i na N-protein. Inače, BA.2 je obitelj različitih varijanti omikrona kao i BA.1, s time da je BA.1 dominantan u Sjedinjenim Državama, a BA.2 izgleda postaje dominantan u Danskoj i Indiji. Obje obitelji ponašaju se slično, brzo se šire. U javnosti se voli zaključivati kako omikron izaziva tek blage kliničke slike pa stoga nije tako opasan. No krivo je reći da ne izaziva teže oblike bolesti. Izaziva cijeli spektar bolesti, od asimptomatskih do teških slučajeva sa smrtnim ishodom. Dakle, nisu bezopasni, posebice za osjetljive skupine ljudi. Učestalost težih oblika bolesti je manja, no s obzirom na velik broj inficiranih, mogu stvoriti javnozdravstvene probleme kao i ostale varijante virusa. Koliko znam, nema konkretnih dokaza da se BA.2 brže širi od BA.1, no još je rano za donositi bilo kakve zaključke. Ako se doista brže širi, onda bi mogao i ubrzati kraj ovog vala. Postojeća cjepiva podjednako su učinkovita na obje obitelji. BA.2 je utvrđen u 40-ak država – kaže prof. Lučin.

Globalni mediji prenose dosadašnje zaključke znanstvenika iz Danske prema čijim se preliminarnim izvještajima čini kako bi BA.2 mogao biti i 1,5 puta zarazniji od BA.1 dok preliminarne analize znanstvenika iz Velike Britanije govore kako nema razlike u učinkovitosti cjepiva. Nije za sada poznato gdje se prvi put podvarijanta BA.2 pojavila, prvi sekvencirani uzorak u bazi GISAID-a koji je na nju upućivao stigao je s Filipina u studenome.

Da se varijanta omikron BA.2 pojavljuje sve češće te da i računalne analize podataka pohranjenih na oxfordskom sveučilištu pokazuju da je ta varijanta sada postala dominantna u Danskoj i da je prisutna u gotovo 10% novih slučajeva u Americi i Velikoj Britaniji, rekao nam je prof. dr. sc. Nenad Ban s ETH u Zürichu.

Nema posebnih mjera

Pojasnio je i gdje je razlika kod PCR testiranja.

– Za razliku od originalne omikron-varijante BA.1, novi omikron-soj BA.2 nema dovoljno neobične karakteristike da bi ga se moglo detektirati uobičajenim PCR testom. Zbog toga ovu varijantu nazivaju "stealth" ili skrivenom. Naime, sekvenca BA.1 mogla se ustanoviti već i kod standardne dijagnostike PCR testovima jer ima posebnu karakteristiku da se pojavi signal gdje se na PCR testovima pojavljivao signal za dva od tri virusna gena zato što je sekvenca za treći, S-protein, bila previše promijenjena. Zbog toga se podaci o BA.1 varijanti baziraju na ukupnim sekvencama virusa, što se rjeđe provodi nego standardno PCR testiranje. BA.2 varijantu virusa može se detektirati antigenskim testom, ali je moguće da će test biti nešto manje osjetljiv. Za sada postoje indikacije da se BA.2 širi nešto brže od originalne omikron-varijante, ali nema podataka da uzrokuje teže simptome nego što je slučaj s BA.1. Također je vjerojatno da će osobe koje su se nedavno cijepile ili koje su nedavno preboljele COVID-19 biti otporne i na ovu novu varijantu – rekao nam je prof. Ban dodajući kako je sada teško reći kakav bi učinak BA.2 podvarijanta mogla imati na završetak ovog vala.

Logika nalaže da su oni koji su preboljeli zarazu omikronom BA.1 zaštićeni od zaraze s BA.2, no za konkretan zaključak u tom smislu još nema dovoljno podataka.

– Što se mjera tiče, one se ne bi razlikovale od preporučenih za ranije sojeve – kaže naš znanstvenik.