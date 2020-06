'Naši Aboridžini imaju stotine slučajeva Floyd'

Diljem svijeta održavaju se prosvjedi u znak potpore globalnom pokretu Black Lives Matter (Životi tamnoputih su važni), pa tako i u australskoj prijestolnici Canberri, gdje su se prosvjednici solidarizirali s prosvjedima zbog policijskog ubojstva Afroamerikanca Georgea Floyda u SAD-u, ali i upozorili na policijsko nasilje kojem su izloženi australski Aboridžini.

Prosvjedi se šire

Prosvjednici su pozvali policije cijelog svijeta da ne maltretiraju pripadnike manjinskih skupina, dok su australsku vladu upozorili na smrti Aboridžina u pritvorima, zatvaranje starosjedilaca i rasizam u Australiji.

– Aboridžinski muškarci i žene odvedeni su iz naših života bez ikakvog objašnjenja i oni i svi mi još uvijek ne možemo disati – poručila je predstavnica australskih starosjedioca Matilda House, dok su prosvjednici nosili transparente na kojima je pisalo “šutnja ubija” i “životi Aboridžina su važni”.

Nakon Floydove smrti prosvjedi su održani u svim većim australskim gradovima. Na prosvjedu u Sydneyu okupilo se 20 tisuća ljudi. Još veći prosvjedi najavljeni su za danas, unatoč upozorenjima lokalnih vlasti da bi to moglo pomoći širenju koronavirusa, zbog čega su političari pozvali građane da ne sudjeluju u prosvjedima. Iako su prvotno dale zeleno svjetlo, vlasti Novog Južnog Walesa sada sudskim putem traže zabranu novog prosvjeda u Sydneyu, na kojem se ponovno očekuje velik broj ljudi, uz obrazloženje da na tako masovnom skupu neće biti moguće osigurati fizičku distancu. Protiv prosvjeda je i australski premijer Scott Morrison, koji je pozvao građane da na njih ne dolaze tvrdeći da građani trebaju pronaći bolji način da izraze svoje osjećaje, a da pritom ne ugroze svoje i zdravlje drugih ljudi.

VIDEO Procurio novi video: Floyda prije smrti policajci tukli na zadnjem sjedištu auta?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mnogi misle kako je ovdje ipak riječ o pokušaju ograničavanja slobode govora i izražavanja mišljenja, s obzirom na to da su prosvjedi protiv policijske brutalnosti i rasizma u SAD-u ukazali na identičan problem u Australiji. Prema podacima Guardiana, od 1991. do danas u policijskim je rukama umrlo čak 432 Aboridžina, a jedan slučaj nasilja policije u Sydneyu nad aboridžinskim mladićem zabilježen je i ovog tjedna.

Australski Aboridžini jedan su od najstarijih naroda na svijetu, koji je u svojoj 75 tisuća godina dugoj povijesti prešao put od Afrike preko Azije do Australije. Nakon što su koncem 18. stoljeća stigli u Australiju, britanski kolonisti pokušali su istrijebiti Aboridžine. Oduzeli su im zemlju, uništili njihov tradicionalan način života i donijeli im – baš kao i starosjediocima u Americi – bolesti i alkohol. U desetljećima koja su uslijedila Aboridžini su iskorijenjeni iz mnogih dijelova Australije, ubijani su i protjerivani, oduzimana su im djeca, pa je tako od 30-ih do 70-ih godina prošlog stoljeća čak 40 tisuća aboridžinske djece oduzeto majkama i upućeno u crkve na “preodgoj”. Aboridžini su bili izloženi brutalnoj i sustavnoj diskriminaciji. Pravo glasa dobili su tek 1966., no to ne znači da su se tada izborili za ravnopravnost.

Razdvajanje djece

Australska politika tek je početkom devedesetih smogla snage priznati zločine nad Aboridžinima, što je učinio tadašnji laburistički premijer Paul Keating u svom znamenitom govoru iz 1992. godine. Od 1998. u Australiji se svakog svibnja obilježava Dan nacionalnog žaljenja zbog grešaka učinjenih prema starosjediocima, a 2008. je tadašnji premijer Kevin Rudd u ime države uputio ispriku starosjediocima, osobito se ispričavši zbog razdvajanja aboridžinske djece od njihovih roditelja i zajednice. Unatoč svim priznanjima i isprikama, australski Aboridžini – njih oko pola milijuna – i danas su najsiromašnija i najobespravljenija etnička zajednica u zemlji.