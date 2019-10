Naše gospodarstvo i nizak BDP teško može odvojiti više za plaće

'Djeca i roditelji ne mogu dobiti povrat novca ako su nezadovoljni'

Kako komentirate premijerovu ponudu o linearnom povećanju plaća svima u javnom sektoru za 6,12 posto?

Ništa tu neće platiti premijer, nego građani. To nije premijerov ni novac bilo kojeg ministra. Na kraju će se pristati na gotove sve zahtjeve sindikata, doduše to neće riješiti problem postojećeg sustava. Za nekoliko godina će biti slična situacija.

Najbitniji dionici procesa su pružatelji usluga (škole/učitelji) i primatelji usluge (djeca i roditelji), ali u pregovorima sudjeluje sindikat (koji je sam po sebi interesna skupina) i državni birokrati koji imaju moć odlučivati koliko će građani plaćati obrazovanje, a da ne snose bilo kakve materijalne posljedice za takve odluke. Takva razina koncentracije moći je neprimjerena jer roditelji trebaju imati veću mogućnost direktnog utjecaja na dobivene usluge obrazovanja za svoju djecu.

Danas se iz općih poreza koje plaćamo po sili zakona financira obrazovanje s time da primatelji usluga ne mogu utjecati na njegovu cijenu i ne mogu dobiti povrat novca ako su nezadovoljni ili ako jednostavno ne žele koristiti usluge javnog obrazovanja.

Drugim riječima, država se nametnula kao pružateljica usluga obrazovanja i za to građanima uzima novac oduzevši im slobodu da s tim novcem potraže istu usluge na drugom mjestu. To znači da prvo treba uvesti vaučere u obrazovanje gdje će roditelji sami odlučiti u koju školu će dijete ići, a ta škola će reći koliko to košta. Iz proračuna će se za to odvojiti sredstva jer su roditelji već platili porez.