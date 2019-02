Naša ponuda je na snazi, mada joj rok ističe

Iz Brodosplita su nakon istupa ministra Darka Horvata medijima poslali izjavu u kojoj ističu da se odgovori na sva, pa i danas postavljena pitanja, nalaze u njihovoj ponudi, koja je da i prihvaćena, zato što, kako navode, sadrži potrebne garancije za sve što su ponudili.

- Osim onoga što smo ponudili, izrazili smo spremnost da uz odgovarajuće kolaterale, u prijelaznom razdoblju do odobrenja programa restrukturiranja, osiguramo dio sredstava potrebnih za dovršetak gradnje nedovršenih brodova , čime bi rasteretili dio državne obaveze. I ne samo to, mi smo u Bruxelesu našim profesionalnim pristupom otvorili sva vrata pozitivnom restrukturiranju i isplati neisplaćenih radničkih plaća. Sve to dobrovoljno, volonterski, samo kako bi pomogli radnicima, hrvatskoj brodogradnji i državi.

Naša ponuda, u kojoj se nalaze svi ti odgovori još je uvijek na snazi, iako je njen rok valjanosti pri kraju - a kao što smo u njoj i naveli, nakon što ostali dionici odrade ono što je neophodno, mi smo spremni istog trenutka pokrenuti i napraviti sve ono što smo ponudili - poručili su iz Brodosplita.

