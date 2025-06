Hrvat naručio tri pive pa ostao u šoku kad je vidio račun: 'Je li ovo iznimka?'

Sve je češća praksa da građani objavljuju fotografije računa, uspoređuju cijene u različitim trgovinama i obavještavaju druge o povoljnim ponudama na koje su naišli. Posebno su zanimljive objave koje prikazuju proizvode po neočekivano niskim cijenama – bilo da je riječ o promotivnoj akciji, pogrešnoj deklaraciji ili rasprodaji zaliha.

Takve objave često postaju viralne jer u vremenu sveopće inflacije i najmanja ušteda djeluje kao mali osobni uspjeh. Jedna takva objava pojavila se na Redditu, gdje je korisnik podijelio fotografiju računa iz kafića, a iznos koji je platio za pivo iznenadio je mnoge.

“Najjeftinija cijena piva u birtijama?”, napisao je Hrvat na Redditu pa dodao: “Jučer sam popio pivu u jednom manjem mjestu pored Gospića i iznenadio se kad sam dobio račun. Pitanje je: je l’ ovo iznimka ili pravilo u manjim mjestima da je ovako jeftino i imali di još jeftinije?” Na računu se vidi da su tri piva plaćena ukupno šest eura. Na objavu su reagirali i drugi korisnici, a jedan je duhovito napisao: “I onda vele nemoj piti…” Drugi je dodao: “A kad je meni cura govorila idemo do Perušića idemo do Perušića ja vol reko, ne da mi se…. idem do Perušića”.

Još jedan korisnik prisjetio se vremena nižih cijena: “Sjećam se kad je pivo bilo 5 kuna.. Istina, u krčmi, al 5 kuna. 30 kuna za Stošu i 4 pive…”, na što mu je netko odgovorio: “To mi danas zvuči nerealno kad usporediš općenito cijene današnje.” Jedan korisnik nije dijelio oduševljenje objavom pa je komentirao: “Danas ne možeš popiti pivu ispod 2 i pol eura i to se smatra jeftino”, dok je drugi dodao: “Bolesno. Meni je u glavi 10kn za pol litre pive u birtiji još uvijek nekak standard.”

Jedan od sudionika rasprave usporedio je cijene u ugostiteljskim objektima i trgovinama: “Možda ako uzimaš u obzir isključivo kafiće? Jer ja gledam online katalog za Konzum i obje pive s računa su 1.19 za pola litre tako da ne.” Na to je stigao i odgovor: “Pa velim da za kafiće je ovo dosta jeftino”.