Napokon proradio sustav poruka o opasnosti: SMS ranog upozorenja kasnit će 10 do 45 minuta

Kod poplava, odluku o ranom upozoravanju stanovništva upotrebom Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) donosi glavni voditelj obrana od poplava ili osoba koju on ovlasti, kod opasnosti od požara velikih razmjera odluku donosi glavni vatrogasni zapovjednik RH, kod ugroza od vremenskih nepogoda odluku donosi ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda. Odluku s tekstom upozorenja prenosi Operativnom centru Civilne zaštite (CZ) koji, nakon odobrenja ravnatelja, SRUUK-om šalje građanima. Kad je riječ o vojnoj ugrozi, Odluka se donosi kako je propisano Zakonom o obrani i tu Odluku Zapovjedno operativno središte Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske (ZOS GS OSRH) dostavlja Operativnom centru Civilne zaštite. Kod neposredne ugroze od terorističkih djelovanja ili drugih sigurnosnih razloga većeg opsega, odluku donosi glavni ravnatelj policije. Ako je riječ o prijetnji napadom balističkim projektilima, informaciju o potrebi ranog upozoravanja stanovništva Operativnom centru civilne zaštite dat će Euro-atlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofu. To je lanac obavještavanja koji je propisan Pravilnikom o postupku ranog upozoravanja stanovništva putem SRUUK-a koji danas stupa na snagu.

Kolokvijalno se kaže da će korisnike obavještavati "porukama", no iza toga stoji složen tehnološki sustav koji ne ovisi o MUP-u, koji je ispunio sve tehničke preduvjete ili operaterima, već prije svega o karakteristikama mobitela koji posjeduju korisnici i operativnih sustava na njemu. Postoje dva načina slanja i svaka ima svoje nedostatke – sporost ili opcija da ne dobiju svi obavijest. Većina EU država, koje su obavezne uvesti ovaj sustav, unatoč manjkavostima, odlučila se na primjenu samo jedne tehnologije slanja upozorenja, dok je Hrvatska odlučila implementirati oba sustava (CB-Cell Broadcast i LB-SMS – Location based SMS) kako su bili sigurni da će poruke stići do što većeg broja građana i turista, neovisno o tome imaju li moderni telefon sposoban primiti CB poruke. Klasične SMS poruke mogu primiti svi, no telekomunikacijski operatori imaju sustave koji nisu dimenzionirani za slanje velike količine SMS poruka u kratkom vremenu pa je potrebno određeno vrijeme za dostavu poruka svima. Svaki od tri mobilna operatora može isporučiti najviše 200 SMS poruka u sekundi uz dodatna ograničenja propusnosti po pojedinoj baznoj stanici. Uzimajući u obzir tržišne udjele operatora, to znači da bi se poruke trebale isporučiti u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, s 1,1 milijuna korisnika, otprilike 45 minuta od slanja (HT 45 min, A1 35 min, TM 20 min), a u Splitu, s 235 tisuća korisnika, oko 10 minuta od slanja (HT 10 min, A1 8 min, TM 5 min).

Iako sam SRUUK sustav i danas potpuno podržava slanje CB poruka, trenutačno takve poruke može primiti manje od 10 posto korisnika telekom operatora u Hrvatskoj, što je uvjetovano mogućnostima korisničkih uređaja – mobitela. Upravo zbog te činjenice slat će se i klasične SMS poruke. Već mjesecima MUP intenzivno radi na tome da Google i Apple implementiraju ove mogućnosti i korisnicima Android i iPhone uređaja u Hrvatskoj. Budući da se radi o vrlo složenom poslu i opsežnim testiranjima između telekom operatora i Google, odnosno Apple platformi, postupna implementacija kroz besplatne programske nadogradnje korisničkih uređaja očekuje se tijekom jeseni. Procjenjuje se da će, kada se dovrše sve potrebne nadogradnje Googlea i Applea, oko 60% uređaja u Hrvatskoj biti u mogućnosti primiti CB poruke, a taj broj će se u idućim godinama stalno povećavati pošto će svi novi Android i Apple uređaji imati ovu mogućnost.

VIDEO Predstavljen je novi sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama