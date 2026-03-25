Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVE SU VIŠE NA METI

Policija izdala posebne upute za starije osobe i umirovljenike: Ovoga se obavezno pridržavajte

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/2
Autor
Karolina Lubina
25.03.2026.
u 12:50

Građani starije životne dobi često su žrtve kaznenih djela prijevare, a razlozi tomu su odmakla životna dob, samostalno stanovanje te neupućenost i nepažnja, a što počinitelji prijevara koriste na razne načine zbog čega je u Vukovaru održana i tribina na kojoj su se čuli korisni savjeti

Starije osobe sve su češća meta prevaranata zbog čega je PU vukovarsko-srijemska u suradnji s Udrugom žena Vukovar održala drugu javnu tribinu u okviru preventivnog programa pod nazivom "DAS - dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje" na temu sigurnosti i prevencije nasilja nad starijim osobama. Jedan od glavnih ciljeva tribine je smanjiti kaznena djela prijevara na štetu starijih osoba.
 
Naime, posebna pažnja posvećena je edukaciji osoba starije životne dobi s ciljem njihove zaštite od mogućih prijevara pa je tako i ovom prilikom policijska službenica za poslove prevencije razgovarala sa prisutnim građanima o prepoznavanju i izbjegavanju različitih oblika prijevara, pri čemu su naglašeni najčešći načini na koje počinitelji iskorištavaju njihovu dob, usamljenost, želju za razgovorom, nepažnju i/ili neupućenost. Kroz konkretne primjere policajka je upozorila i na činjenicu kako  je broj prijevara, posebno onih digitalnih, u stalnom porastu i one postaju sve sofisticiranije.
 
Građani starije životne dobi često su žrtve kaznenih djela prijevare, a razlozi tomu su odmakla životna dob, samostalno stanovanje te neupućenost i nepažnja, a što počinitelji prijevara koriste na razne načine. Stoga su kroz predavanje ovom prigodom okupljenima ukazali na moguće načine na koje se vrše prevare te ih podučili kako se zaštititi, a naglašena im je važnost da nepoznate osobe nikako ne puštaju u svoje domove, posebno kada nemaju nikog drugog od ukućana.

- Samozaštitno ponašanje jako je bitno i može doprinijeti sprječavanju počinjenja kaznenih djela prijevara - pojašnjavaju u PU vukovarsko-srijemskoj. Izdali su i upute kako da starije osobe izbjegnu postati žrtvama prijevare, a ovo su glavni savjeti: 

  • Kod nenajavljenih posjeta nepoznatih osoba, ne otvarajte kućna vrata dok ne provjerite tko je i što želi.
  • Ne nasjedajte na trikove poput raznih ponuda i prodaje. 
  • Prekinite sumnjive pozive: ako pozivatelj traži novac, hitnu uplatu ili podizanje novca iz banke, odmah prekinite vezu. Obavijestite članove obitelji ili susjede ako ste primili sumnjiv poziv.
  • Budite sumnjičavi, ne otvarajte vrata ni sumnjivim službenim osobama, dok vam ne pokažu službenu ispravu ustanove koju zastupaju (policajci, bankari, električari, serviseri, instalateri Interneta i slično). Ukoliko se radi o telefonskom pozivu i osoba se predstavi kao policajac ili djelatnik banke, tražite ime i prezime, poklopite, te nazovite službeni broj te institucije kako biste provjerili istinitost poziva.
  • Ne dajte se impresionirati odlučnim nastupom nepoznatog, njegovom titulom, ljubaznošću, upornošću, bespomoćnošću, susretljivošću i sl.
  • Ako i unatoč odbijanjima, nepoznata osoba i dalje uporno pokušava ući u dom, zamolite pomoć susjeda i odmah o događaju obavijestite policiju na broj 192.
  • Ne dajte do znanja da ste sami u stanu ili kući. Nikome nemojte davati osobne dokumente, bankovne kartice i PIN brojeve.
  • Ne potpisujte ugovore dok niste u potpunosti sigurni što potpisujete. Recite osobi da ćete ju kontaktirati ili da dođe za nekoliko dana dok ne provjerite je li novi ugovor stvarno povoljniji.
  • Ako sumnjate na osobe koje Vam se na taj način predstavljaju, odmah nazovite 192, prijavite takve slučajeve i zapamtite što više detalja o tim osobama kako biste nam pomogli u njihovom pronalasku. 
  • Odrasli članovi obitelji koji brinu o starijim osobama, koji su u kontaktu sa starijim osobama, gerontodomaćice, te osobe koje su uključene u rad sa starijim osobama trebali bi ih upozoriti na navedene situacije i savjetovati ih o ponašanju.
Ključne riječi
prevaranti starije osobe Umirovljenici

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!