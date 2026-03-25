Policija izdala posebne upute za starije osobe i umirovljenike: Ovoga se obavezno pridržavajte

Starije osobe sve su češća meta prevaranata zbog čega je PU vukovarsko-srijemska u suradnji s Udrugom žena Vukovar održala drugu javnu tribinu u okviru preventivnog programa pod nazivom "DAS - dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje" na temu sigurnosti i prevencije nasilja nad starijim osobama. Jedan od glavnih ciljeva tribine je smanjiti kaznena djela prijevara na štetu starijih osoba.



Naime, posebna pažnja posvećena je edukaciji osoba starije životne dobi s ciljem njihove zaštite od mogućih prijevara pa je tako i ovom prilikom policijska službenica za poslove prevencije razgovarala sa prisutnim građanima o prepoznavanju i izbjegavanju različitih oblika prijevara, pri čemu su naglašeni najčešći načini na koje počinitelji iskorištavaju njihovu dob, usamljenost, želju za razgovorom, nepažnju i/ili neupućenost. Kroz konkretne primjere policajka je upozorila i na činjenicu kako je broj prijevara, posebno onih digitalnih, u stalnom porastu i one postaju sve sofisticiranije.



Građani starije životne dobi često su žrtve kaznenih djela prijevare, a razlozi tomu su odmakla životna dob, samostalno stanovanje te neupućenost i nepažnja, a što počinitelji prijevara koriste na razne načine. Stoga su kroz predavanje ovom prigodom okupljenima ukazali na moguće načine na koje se vrše prevare te ih podučili kako se zaštititi, a naglašena im je važnost da nepoznate osobe nikako ne puštaju u svoje domove, posebno kada nemaju nikog drugog od ukućana.

- Samozaštitno ponašanje jako je bitno i može doprinijeti sprječavanju počinjenja kaznenih djela prijevara - pojašnjavaju u PU vukovarsko-srijemskoj. Izdali su i upute kako da starije osobe izbjegnu postati žrtvama prijevare, a ovo su glavni savjeti: