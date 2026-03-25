Policija izdala posebne upute za starije osobe i umirovljenike: Ovoga se obavezno pridržavajte

Starije osobe sve su češća meta prevaranata zbog čega je PU vukovarsko-srijemska u suradnji s Udrugom žena Vukovar održala drugu javnu tribinu u okviru preventivnog programa pod nazivom "DAS - dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje" na temu sigurnosti i prevencije nasilja nad starijim osobama. Jedan od glavnih ciljeva tribine je smanjiti kaznena djela prijevara na štetu starijih osoba.
Naime, posebna pažnja posvećena je edukaciji osoba starije životne dobi s ciljem njihove zaštite od mogućih prijevara pa je tako i ovom prilikom policijska službenica za poslove prevencije razgovarala sa prisutnim građanima o prepoznavanju i izbjegavanju različitih oblika prijevara, pri čemu su naglašeni najčešći načini na koje počinitelji iskorištavaju njihovu dob, usamljenost, želju za razgovorom, nepažnju i/ili neupućenost. Kroz konkretne primjere policajka je upozorila i na činjenicu kako je broj prijevara, posebno onih digitalnih, u stalnom porastu i one postaju sve sofisticiranije.
Građani starije životne dobi često su žrtve kaznenih djela prijevare, a razlozi tomu su odmakla životna dob, samostalno stanovanje te neupućenost i nepažnja, a što počinitelji prijevara koriste na razne načine. Stoga su kroz predavanje ovom prigodom okupljenima ukazali na moguće načine na koje se vrše prevare te ih podučili kako se zaštititi, a naglašena im je važnost da nepoznate osobe nikako ne puštaju u svoje domove, posebno kada nemaju nikog drugog od ukućana.
- Samozaštitno ponašanje jako je bitno i može doprinijeti sprječavanju počinjenja kaznenih djela prijevara - pojašnjavaju u PU vukovarsko-srijemskoj. Izdali su i upute kako da starije osobe izbjegnu postati žrtvama prijevare, a ovo su glavni savjeti:
- Kod nenajavljenih posjeta nepoznatih osoba, ne otvarajte kućna vrata dok ne provjerite tko je i što želi.
- Ne nasjedajte na trikove poput raznih ponuda i prodaje.
- Prekinite sumnjive pozive: ako pozivatelj traži novac, hitnu uplatu ili podizanje novca iz banke, odmah prekinite vezu. Obavijestite članove obitelji ili susjede ako ste primili sumnjiv poziv.
- Budite sumnjičavi, ne otvarajte vrata ni sumnjivim službenim osobama, dok vam ne pokažu službenu ispravu ustanove koju zastupaju (policajci, bankari, električari, serviseri, instalateri Interneta i slično). Ukoliko se radi o telefonskom pozivu i osoba se predstavi kao policajac ili djelatnik banke, tražite ime i prezime, poklopite, te nazovite službeni broj te institucije kako biste provjerili istinitost poziva.
- Ne dajte se impresionirati odlučnim nastupom nepoznatog, njegovom titulom, ljubaznošću, upornošću, bespomoćnošću, susretljivošću i sl.
- Ako i unatoč odbijanjima, nepoznata osoba i dalje uporno pokušava ući u dom, zamolite pomoć susjeda i odmah o događaju obavijestite policiju na broj 192.
- Ne dajte do znanja da ste sami u stanu ili kući. Nikome nemojte davati osobne dokumente, bankovne kartice i PIN brojeve.
- Ne potpisujte ugovore dok niste u potpunosti sigurni što potpisujete. Recite osobi da ćete ju kontaktirati ili da dođe za nekoliko dana dok ne provjerite je li novi ugovor stvarno povoljniji.
- Ako sumnjate na osobe koje Vam se na taj način predstavljaju, odmah nazovite 192, prijavite takve slučajeve i zapamtite što više detalja o tim osobama kako biste nam pomogli u njihovom pronalasku.
- Odrasli članovi obitelji koji brinu o starijim osobama, koji su u kontaktu sa starijim osobama, gerontodomaćice, te osobe koje su uključene u rad sa starijim osobama trebali bi ih upozoriti na navedene situacije i savjetovati ih o ponašanju.