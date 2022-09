UŽIVO U središtu Beograda incidenti uoči Europridea, Brnabić: Povorka se može održati

Danas se u Beogradu očekuje pravo opsadno stanje. Naime, danas se u glavnom gradu Srbije održava Parada ponosa koja je ove godine završni dio Europridea koja započinje danas u 17 sati ispred zgrade Ustavnog suda.

14:45 - Premijerka Ana Brnabić izjavila je u subotu da će svi biti sigurni tijekom održavanja Europridea te da tijekom proteklog tjedna nije bilo nijednog incidenta na preko 130 događaja koji su organizirani u srpskoj prijestonici.

U središtu Beograda u blizini skupštine Srbije, gde je u subotu došlo do incidenta kada su protivnici Europridea bocama gađali automobile i snimatelja N1, sada je mirno.

Policija je blokirala sve ulice u tom dijelu grada i potisnula je manju grupu ljudi opremljenih vjerskim obilježjima, protivnika Europridea.

14:35 - Europsko Pride udruženje (EPOA) objavilo je u subotu da je poslije više tjedana intenzivnog međunarodnog pritiska premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da se povorka u okviru Europridea, zakazana za 17 sati, može održati.

Kako se navodi u priopćenju tisućama aktivista na trasi povorke, koja će krenuti od Narodne skupštine, priključit će se brojni diplomati, zastupnici Europskog parlamenta, kao i drugi europski i međunarodni dužnosnici.

Portal Nova.rs objavio je u subotu posljiepodne da je nakon diplomatskih napora u pregovorima Europske unije i kabineta predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić, postignut dogovor po kome će Europride povorka biti dozvoljena.

Kompromisno rješenje po kome će beogradski Europride biti omogućen nastalo je nakon napora europske povjerenice za ravnopravnost Helene Dalli, koja se osobno angažirala prilikom pregovora s predsjednicom vlade, prenijela je Nova.rs.

Helena Dalli je trenutno u Beogradu, kao i brojni dužnosnici iz Europske unije, koji su zajedno došli da podrže ovogodišnji Europride i ostvarivanje prava LGBTQ+ zajednice u Srbiji.

14:10 - U isto vrijeme, također se održava i autoutrka, kao i vojna parada. Iako se ne zna koliko će točno ljudi sudjelovati u povorci, prijašnjih godina bilo je između 500 i 1000 ljudi.

-Ako je neki skup zabranjen - bit će zabranjen. Manifestacija neće biti održana i promjene te odluke neće biti- rekao je prije nekoliko dana srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, no zbog velikog pritiska zapadnih ambasada ipak je odobrio Europride šetnju Beogradom, a već oko podnevna počeli su prvi incidenti s protivnicima.

Foto: milan maricic 17, September, 2022, Belgrade - The police blocked the opponents of Europride in the central city streets, and some of them were detained. Photo: Milan Maricic/ATAImages 17, septembar, 2022, Beograd - Policija je blokirala protivnike Europrajda u centralnim gradskim ulicama, a neki od njih su i privedeni. Photo: Milan Maricic/ATAImages Photo: Milan Maricic/ATAImages/PIXSELL

Naime, dvojica protivnika Pridea uhićena su nakon što su bocama gađali automobile, vrijeđali okupljene novinarske ekipe te ušli u raspravu s policijskim službenicima.

Tijekom prijepodneva izopćeni pravoslavni svećenik Antonije pogodio je bocom u trbuh snimatelja N1, a incident je prijavljen policiji, prenosi N1.

Do sukoba je došlo u blizini Skupštine Srbije, a Antonije je izdvojen iz mase i priveden u policijsku maricu, javlja Nova.rs.