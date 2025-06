Objavljeni novi detalji. Napadač je ostavio i oproštajni video za majku. Kad je čula što kaže, odmah je zvala policiju

Austrija je u šoku: bivši učenik jedne gimnazije u Grazu u utorak ujutro ubio je nekoliko ljudi, a potom i sebe, koristeći dva vatrena oružja. Broj žrtava porastao je do ranih večernjih sati na jedanaest nakon što je jedna žena preminula od teških ozljeda u bolnici. Jedanaest osoba ozlijeđeno je u napadu. Vlada u Beču proglasila je trodnevnu državnu žalost. Prema policijskim podatcima, među žrtvama je sedam žena i troje muškaraca, uključujući nekoliko učenika. O jedanaestorici ozlijeđenih, od kojih su neki teško ranjeni, vlasti nisu dale detaljnije informacije.

Po riječima šefa pokrajinske policije Geralda Ortnera, počinitelj je 21-godišnji Austrijanac iz regije Graza koji je u napadu upotrijebio dva legalno stečena oružja: pušku i kratko cijevno oružje. Stručnjak za oružje Lars Winkelsdorf u razgovoru za t-online rekao je da je vjerojatno riječ o sačmarici, piše Fenix-magazin.

Prema riječima ministra unutarnjih poslova Gerharda Karnera, riječ je o bivšem učeniku gimnazije koji je bez diplome napustio školu. Do sada nije bio poznat organima reda. Počinitelj nije ranije bio agresivan, konfliktan i bio je neupadljiv. Prema pisanju nekoliko austrijskih medija, navodno je tijekom školovanja bio žestoko izvrgnut vršnjačkom nasilju. Stručnjaci smatraju da je teorija o godinama trajanja nasilja kao motivu za osvetu sve vjerojatnija, no još uvijek nije jasno je li to bio pravi razlog za napad.

Napadač je ostavio oproštajno pismo. Ravnatelj javne sigurnosti Franz Ruf izjavio je na austrijskoj televiziji ORF da je policija zaplijenila dokument u fizičkom i digitalnom obliku, ali da pismo ne daje nikakve naznake o motivima počinitelja. Kako se doznaje u utorak navečer, napadač je navodno snimio i oproštajni video za svoju majku. U njemu je najavio zločin i rekao da djeluje “svojevoljno”, prenosi “heute.at”. Majka je navodno video pogledala unutar 24 minute od slanja i odmah obavijestila policiju.

Prvi hitni pozivi stigli su u policiju oko 10 sati ujutro, a pozivatelji su javljali o pucnjavi i vriscima u školi. Prema austrijskim medijima, napadač je pucao u svom bivšem razredu. Prema nepotvrđenim izvješćima, pucao je i u drugoj učionici.

Policija navodi da se nakon toga ubio u školskom WC-u. Prema prvim istragama, djelovao je sam. Tijekom pretresa njegovog stana pronađena je i tzv. cijevna bomba, (improvizirana eksplozivna naprava sastavljena od detonatora i cijevi napunjene eksplozivom), piše “heute.at” koji se poziva na istražne izvore.

Policija: situacija pod kontrolom za nekoliko minuta

Prema riječima policajca Geralda Ortnera, više od 300 policajaca bilo je angažirano u Grazu, glavnom gradu Štajerske. Mobilizirani su pripadnici specijalnih postrojbi, policijski helikopter i brojne hitne službe. Škola je evakuirana, a učenici su smješteni u obližnju dvoranu gdje su zbrinuti od strane kriznog tima. Okolica je privremeno blokirana.

Za mnoge obitelji najteže je bilo neznanje. Jedna majka ispričala je Sky News da je tek dva sata nakon događaja saznala da je njezin sin preživio: “Sin me nazvao i rekao da je bio u školi, da su pucali na njega i da je mislio da će umrijeti.” Do podneva situacija je bila stabilna, a policija se postupno povukla. Prema policiji, situacija je bila pod kontrolom u roku od 17 minuta.

Tuga u zemlji i Grazu, drugom najvećem austrijskom gradu s 300.000 stanovnika, golema je. Navečer su se stotine ljudi okupile na misi zadušnici, a u središtu grada postavljene su brojne svijeće u znak sjećanja na žrtve.

Stocker: “Nacionalna tragedija”



Austrijski kancelar Christian Stocker nazvao je događaj “nacionalnom tragedijom” i “nezamislivim zločinom”. “Štajerska plače”, rekao je pokrajinski premijer Mario Kunasek. Gradonačelnica Graza Elke Kahr govorila je o “užasnoj tragediji” i “duboko tužnom danu”. “Ovo je najtragičnija intervencija Crvenog križa u Štajerskoj u okviru Druge republike”, rekao je njegov šef Peter Hansak za agenciju APA. Crveni križ do sada je zbrinuo oko 200 roditelja i rođaka te 300 učenika. Ukupno je angažirano 220 djelatnika Crvenog križa.

“Vijesti iz Graza potresle su nas do srži”, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na društvenoj mreži X. “Teško je podnijeti da škole postaju mjesta smrti i nasilja.” Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove Kaja Kallas izrazila je “duboki šok” zbog nasilja. “Svako dijete treba osjećati sigurnost u školi i moći učiti bez straha i nasilja”, napisala je na Blueskyju.

Merz: “Dijelimo bol”



Njemački kancelar Friedrich Merz (CDU) i predsjednik Frank-Walter Steinmeier izrazili su zaprepaštenost zbog smrtonosnog napada. “Duboko me potreslo što su mladi ljudi tako naglo oduzeti od života”, napisao je Merz u telegramu sućuti svom austrijskom kolegi Stockeru. “Dijelimo bol i tugu obitelji, a naša sućut pripada njima”, rekao je Merz kasnije na konferenciji za novinare s nizozemskim premijerom Dickom Schoofom u Berlinu. Želio je reći u ime njemačke vlade da “cijela Njemačka tuguje s našim susjedom Austrijom”.

Austrijska vlada proglasila je trodnevnu državnu žalost. U srijedu ujutro u 10 sati održat će se i minuta šutnje u cijeloj zemlji, najavio je Stocker na konferenciji u Grazu. “Solidarnost cijele zemlje” trebala bi pružiti “malo utjehe” preživjelima i obiteljima žrtava “u ovim mračnim trenucima”, rekao je.