Nakon suradnje Možemo! i SDP-a u Zagrebu, dogovor i na nacionalnoj razini

Do kraja godine Možemo! i zagrebački SDP i službeno bi trebali obnoviti koalicijsku suradnju. Kako doznajemo, sutra bi se u poslijepodnevnim satima napokon trebali sastati pregovarački timovi tih dviju političkih opcija s ciljem dogovora o novom koalicijskom sporazumu. Onaj stari, na temelju kojega su SDP i Možemo! nakon izbora surađivali u Gradskoj skupštini, nije na snazi još od rujna. Tada ga je, podsjećamo, raskinuo tadašnji vrh zagrebačkog SDP-a na čelu s Viktorom Gotovcem, koji je ubrzo nakon toga izbačen iz stranke uz objašnjenje da je takav potez napravio mimo znanja predsjednika SDP-a Peđe Grbina. Čiji je, usput budi rečeno, Gotovac bio izbor za čelo SDP-a na unutarstranački izborima i zbog čije je pobjede, među ostalim, tada napravljena i velika čistka među članstvom zagrebačke organizacije. Novi sporazum sutra će dogovarati pregovarački timovi, a u onom SDP-ovom je uz aktualnog v.d. predsjednika organizacije Branka Kolarića i član vodstva SDP-a Ivan Račan, koji je isto tako bio jedan od glavnih kreatora raskinutog sporazuma.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dječja igrališta

Za razliku od prvog sporazuma, koji je imao 28 točaka, ovaj novi trebao bi ih imati samo desetak, a uglavnom je riječ o infrastrukturnim projektima koji su SDP-ovcima važni i za koje žele da budu realizirani do kraja mandata. I iako sporazum čuvaju kao zmija noge kako si ne bi oslabili poziciju na razgovoru sutra s gradonačelnikom Zagreba Tomislavom Tomaševićem i njegovom ekipom, neslužbeno se čuje da će SDP-ovci inzistirati na uspostavljanju više centara za palijativnu skrb, da će tražiti dovršetak Doma zdravlja u Španskom, da se u funkciju stavi sva gradska imovina i da se tim novcem financiraju javni sadržaju, ali i da se u svakoj gradskoj četvrti napravi dječje igralište. Zahtijevaju i gradnju podvožnjaka, ali i inzistiraju na unapređenju prometne mreže te traže da se napravi cjelovita prometna studija. Tražit će i da im se dade jamstvo da će se sustav riznice osposobiti najkasnije do sredine iduće godine, a zahtijevaju i da se do kraja godine završe sva imenovanja u gradskoj upravi, i to ne samo za pročelnike nego i za njihove pomoćnike.

Tema na kojoj bi, očekuju u SDP-u, moglo najviše “zaiskriti” jest njihov zahtjev da se zabrane imenovanja u upravna vijeća gradskih tvrtki iz redova gradskih zastupnika, što bi značilo da bi trebalo poništiti i sva dosadašnja takva imenovanja. Zagrebački su SDP-ovci već jasno poručivali i kako će tražiti da suradnja s Možemo! mora vrijediti na svim razinama, a ne samo u Gradskoj skupštini, zbog čega je prije dolazilo do nesuglasica između te dvije političke opcije.

Isto tako, osim jamstva od Možemo! da će sve što se potpiše biti ispoštovano, SDP-ovci će tražiti i da se sve što se radi evaluira svakih šest mjeseci do godinu dana, ovisno o projektu.

Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

Prva stepenica

– Optimist sam i nadam se da ćemo do kraja godine imati novi sporazum u Zagrebu – poručio je v.d. predsjednika zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić te je dodao kako se nada da će suradnja s Možemo! biti kvalitetna i dobra.

Nije tajna kako svi gledaju što se događa u Zagrebu i kako će upravo Zagreb i suradnja SDP-a i Možemo! u glavnom gradu biti pokazna vježba i za ono što se očekuje na nacionalnoj razini, a to je koalicija SDP-a i Možemo! i pred buduće parlamentarne izbore, o čemu se već dugo nagađa. Svjesni su toga i u vrhu zagrebačkog SDP-a i na samom Iblerovom trgu, gdje ističu kako je zbog toga potpisivanje novog sporazuma s Možemo! u Zagrebu prva stepenica i za potencijalnu suradnju na nacionalnoj razini.