Nakon snimke koja je zbunila vjernike... Je li vrijeme da papa ukine ovu tradiciju?

Neugodna, pomalo i groteskna snimka u kojoj papa Franjo u Loretu izmiče ruku smjernim vjernicima koji mu žele poljubiti prsten na ruci obišla je svijet početkom tjedna i izazvala polemike. Nekima smiješna, nekima neugodna, osobito onima s kojima se papa nasmijan ''poigrao'' povlačeći ruku i ne dopuštajući da mu ljube prsten.

Je li vrijeme da papa ukine od srednjeg vijeka tradicionalni rukoljub i ljubljenje prstena? Trebaju li danas vjernici ljubiti papin prsten i je li to usporedivo s nekadašnjim ljubljenjem prstena kraljeva, sultana, imajući na umu i širenje bacila, koji ne idu u prilog ljubljenju prstena?

Pokornost Crkvi

Ivica Maštruko, bivši diplomat i sociolog religije, kaže da je ljubljenje prstena izbjegavao i Ivan Pavao II., koji nije to volio, kao ni da se kleči pred njim. Nastojao je odvratiti od toga osobito državne poglavare. Maštruko je svjedočio kad je poljski predsjednik Lech Wałęsa kleknuo pred papu i pokušao mu poljubiti prsten, a papa nije htio da to radi. Obični vjernici, kaže Maštruko, ne ljube prsten samo papi nego i biskupima jer to simbolizira pokornost Crkvi.

Pope Francis really doesn't want anyone kissing his ring.

This from today, after Mass ... pic.twitter.com/CZUO8ppNfo — Catholic Sat (@CatholicSat) March 25, 2019

– Ljubiti biskupov i prsten pape, kao nasljednika Krista, znači izražavati pokornost Crkvi. Zabilježeno je da je pokojni Račan poljubio prsten Ivanu Pavlu II., a Mesić nije. Predsjednik Italije, bio vjernik ili ne, ne ljubi prsten papi jer predstavlja državu i sve stanovnike. Predsjednici suverenih država u principu to ne rade – kaže. Maštruko se slaže da je bilo malo neugodno da papa izmiče ruku vjernicima, ali drži da je zbog previše ljudi koji su mu se htjeli nakloniti pa ljubiti prsten htio ubrzati proceduru. I rukovanje je papi, dodaje, napor kad mu u red stane 200-300 ljudi. No ne vjeruje da će donijeti odredbu da više nema ljubljenja prstena.

– To je sad protokolarni uzus i izražavanje ljubavi prema papi. Državnicima se savjetuje da to ne rade i oni to već izbjegavaju, a vjerojatno će se i vjernicima to sugerirati, ali neće se i zabraniti. Hoće li oni i dalje ljubiti papin prsten, ovisit će o njima – smatra Maštruko. Dodaje da tradicija ljubljenja prstena potječe iz srednjeg vijeka. Za razliku od pape, engleskoj kraljici, kaže, ne smije se ni pružiti ruku, čak ni državnici, dok ona sama ne pruži ruku ako to želi. Može joj se samo nakloniti. Jedino je u slučaju pape Franje nezgodno što je, prema analizi BBC-a, različito postupao prema vjernicima. Prvo se s ljudima rukovao, poslije mu se većina naklonila uz simbolično ljubljenje prstena, a devetero mu je ljubilo prsten. No papi je to na kraju dosadilo ili je htio ubrzati stvar pa posljednjima nije dopustio rukoljub.

Tradicija od srednjeg vijeka

– To od pape nije bilo u redu jer, ako to pravilo ljubljenja prstena postoji, nije imao pravo maknuti ruku. Nekoga to može povrijediti. Ja bih se osjetio povrijeđenim da dođem do pape i želim mu poljubiti prsten želeći mu odati počast, a on mi to ne dozvoli. Ako to ne želi, neka donese pravilo da kod njega nema rukoljuba i ljubljenja prstena i svi će znati pravila igre, ali dok su ovakva pravila, i on ih se mora držati. Ovako je ispalo da su neki dostojni ljubljenja prstena, drugi nisu, što je ispalo ružno – kaže Frane Staničić sa zagrebačkog Pravnog fakulteta.

Zbog nejednakog postupanja ne drži vodu izjava papinskog biografa na Twitteru da papa ne želi da ga tretiraju kao svetu relikviju i da nije rimski car. I Staničić kaže da je za svjetovne vladare i pape bilo uobičajeno ljubljenje prstena od srednjeg vijeka jer vladar nosi prsten koji označava vlast i ljubi se, ne on, nego država, a kod pape ljubi se Crkva, odnosno Krist preko prstena pape, koji je njegov predstavnik na zemlji. Staničić drži da stoljetnu tradiciju ljubljenja prstena ne treba ukidati, ali i da nije primjereno da državnici ljube papi prsten.

VIDEO Papa Franjo u Abu Dhabiju