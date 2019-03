Papa podijelio Katolike: Pogledajte zašto je stalno izmicao ruku

Poljubiti ili ne prsten na papinoj ruci, pitanje je sad: u ponedjeljak, tijekom posjeta katoličkom svetištu u Loretu, papa Franjo je neprestano izmicao svoju ruku dok su ljudi čekali u redu kako bi mu se poklonili i poljubili njegov prsten, čime je potaknuta rasprava o tom za neke katolike spornom pitanju.

Snimka Papina odlučnog izmicanja ruke brzo se proširila po internetu i pokrenula "kulturni rat" između katoličkih "konzervativaca" i "naprednjaka".

Konzervativni katolički portal LifeSiteNews, koji često kritizira aktualnog Papu, tu je epizodu nazvao "uznemirujućom", u naslovu članka u kojemu se navodi duga povijest i važnost Papinskog prstena. Na portalu Rorate Caeli, koji također prate tradicionalistički nastrojeni katolici, objavljeno je: "Franjo, ako ne želiš biti Kristov namjesnik, makni se odavde!".

Pope Francis really doesn't want anyone kissing his ring.

This from today, after Mass ... pic.twitter.com/CZUO8ppNfo