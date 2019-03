Papa objasnio zašto nije dao da mu se ljubi ruka

Tajna oko toga zašto je papa Franjo povlačio desnu ruku dok su ljudi u dugom redu čekali kako bi mu se naklonili i poljubili ruku ipak je razriješena - nije želio širiti bakterije.

"To je jednostavno pitanje higijene", rekao je novinarima glasnogovornik Vatikana Alessandro Gisotti u četvrtak nakon što je to izravno upitao Papu.

Gisotti je objasnio da je u redu mnogo ljudi pa Papa nije htio širiti bakterije kad mu jedna osoba za drugom u kratkom intervalu ljubi ruku.

Pope Francis really doesn't want anyone kissing his ring.

This from today, after Mass ... pic.twitter.com/CZUO8ppNfo