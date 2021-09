Nakon šest mjeseci razina antitijela pada, uskoro treća doza

Cijepljenje trećom dozom cjepiva protiv COVID-a počet će uskoro i u Hrvatskoj. Prvo će “booster” dozom biti cijepljene imunokompromitirane osobe, a zatim i ostali građani.

Za “booster” dozu čeka se EMA

Glavni putokaz za treću dozu izraelsko je istraživanje predstavljeno prije nekoliko dana koje je pokazalo znatan pad razine antitijela u krvi s protokom vremena. Na treću su se dozu Izraelci odlučili kad ih je pogodio četvrti val i u dva tjedna udvostručio se broj novozaraženih, unatoč tome što je Izrael zemlja s jednim od najviših postotaka cijepljenih u svijetu. Dosad je više od dva milijuna Izraelaca cijepljeno trećom dozom.

– Pokazalo se da 13-14 dana nakon cijepljenja trećom dozom imunitet izrazito raste i da je relativan rizik više od jedanaest puta manji u odnosu na one koji su cijepljeni s dvije doze – kazao je Krunoslav Capak i naglasio da je nakon treće doze bilo manje nuspojava nego nakon prve i druge.

Radi se o samo jednom istraživanju u svijetu, no već sada ECDC je stava da treća doza nije upitna, samo je pitanje kada i koje skupine prvo cijepiti. Osam europskih država, među kojima i Austrija i Slovenija, već cijepe trećom dozom, i to upravo imunokompromitirane, a u Austriji cijepe i starije od 65 godina, kronične bolesnike, one cijepljene vektorskim cjepivom te zdravstvene radnike. U Mađarskoj se njome mogu cijepiti svi stariji od 18 godina, ali se preporučuje da se prednost dade imunokompromitiranima i starijima, a Njemačka je najavila početak “boosteriranja” sredinom rujna. Ostale zemlje, među kojima je i Hrvatska, intenzivno razgovaraju o tome, a većina čeka odluku Europske agencije za lijekove (EMA), kojoj je Pfizer već predao dokumentaciju o učinkovitosti i neškodljivosti treće doze. Treća doza može se dati četiri tjedna do devet mjeseci nakon druge doze, kazao je Krunoslav Capak.

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” sve vrijeme prati učinak cjepiva na svojim djelatnicima pa je prof. Alemka Markotić predstavila najnovije rezultate o razini IGG tijela u krvi djelatnika koji su se među prvima cijepili, i to Pfizerovim Comirnatyjem. Mjerili su razinu antitijela na COVID-19 kod 583 djelatnika prvi put tri tjedna poslije prve doze i mjesec dana poslije druge doze. Te su rezultate predstavili u ožujku. Potom su mjerili titar tri mjeseca poslije druge doze te opet šest mjeseci nakon druge doze. Promatrane su skupine koje nisu preboljele COVID-19 i oni koji su ga preboljeli.

– Tri i šest mjeseci nakon druge doze svima razina antitijela pada, s time da je i dalje nešto veći titar kod onih koji su i preboljeli i cijepljeni. Razina antitijela je nakon šest mjeseci samo neznatno viša od razine tri tjedna poslije prve doze. Nema razlike između spolova. Nakon prve doze niža je razina antitijela bila kod onih iznad 60, a najbolje su reagirali oni u dobnoj skupini od 18 do 30 godina. Kasnije se razlike između skupina gube, osim u skupini do 30 godina koja stalno imaju najviši titar – iznijela je prof. Alemka Markotić, dodajući da su pokazatelji slični i u izraelskoj studiji. Nakon cijepljenja oboljelo je desetero djelatnika odnosno 1,7%, ali svi su imali blage simptome.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Pad titra u organizmu ukazuje na izglednu opciju budućeg sezonskog cijepljenja protiv COVID-a. Taj pad istovremeno ima logike, objašnjava Markotić, jer organizam se tako štedi, pa je potrebno istražiti razinu stanične memorije. Ravnateljica Zarazne najavila je projekt praćenja muškog i ženskog reproduktivnog zdravlja i iznijela znanstvene činjenice koje pobijaju sumnje da cjepiva protiv COVID-19 utječu na reproduktivno zdravlje. – Vidi se da infekcija može znatno utjecati na smrt ploda i na prerano rođenje te na kasnije posljedice. Trudnice zbog COVID-a češće završavaju na intenzivnoj, djeca COVID-pozitivne trudnice isto češće na neonatološkoj intenzivnoj. Kod muškaraca je primijećeno da se virus može naći u testisima i ejakulatu i može utjecati na plodnost. Dosad dostupne studije kod cijepljenih ne pokazuju ništa od toga i strašno je da takve neistine izlaze u javnost. Nema nikakvih pokazatelja da cjepivo utječe na sterilnost, ali bolest utječe na reproduktivno zdravlje – opisala je Markotić.

Zbog delte više djece u bolnici

U četvrtom valu hospitalizirano je znatno više djece zbog delta-varijante. Ministar Vili Beroš naveo je kako je u trećem valu u bolnicama bilo 234 djece do 18 godina što je 2,8% od 8304 pacijenta, dok je u četvrtom valu dosad među 1976 hospitaliziranih i 108 ili 5,5% djece. U dobi do šest godina sada ih je 2,18% prema 1,29%. Prethodno je za Večernji list na to upozorio prof. Goran Tešović, kazavši kako posljednjih tjedana iz niza zemalja, a najviše iz SAD-a dolaze izvješća o sve više djece hospitalizirane zbog delta-soja.

Protivnicima cijepljenja ministar Beroš je poručio: – Prepoznajem i dopuštam njihovu odluku da se ne cijepe, ali utjecati na druge i negirati više nego evidentne činjenice, to nije dobro. Negiranje učinkovitosti cijepljenja i mjera nije kažnjavanje znanosti i Stožera, to je kažnjavanje nas samih i bližnjih. Moramo pomoći jedni drugima i zajedno krenuti u znanstvenu sigurnost, kazao je Beroš.