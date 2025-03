Nakon pojeftinjenja stambenih kredita banci se u 30 godina vrati i do 30.000 eura manje, rate niže i po 80 eura

Kamatne stope stambenih kredita sad su spustile sve velike banke osim RBA: najnižu trenutačno ima OTP koji je upravo objavio akcijsku ponudu od 1. ožujka s nominalnom kamatom 2,69 posto. No taj kredit nema fiksnu kamatnu stopu cijelo vrijeme otplate, nego samo prve tri godine, a nakon tog razdoblja primjenjivat će promjenjivu, vezanu uz tromjesečni euribor uvećan za maržu od 1,07 posto. Ako klijent izabere fiksnu kamatu kroz cijelo vrijeme otplate, ona će biti u rasponu od 2,89 do 3,19 posto, ovisno o kreditnoj sposobnosti i poslovnom odnosu klijenta s bankom, a najniži EKS je 2,97 posto, trenutačno najpovoljniji na tržištu. PBZ je iza njih s 2,82 posto u akciji koja traje do 15. travnja, a prvi je kamatnu stopu spustio HPB, već u siječnju, na 2,89 posto uz EKS od 3,01 posto. Zabin kredit u akciji od 10. veljače do 11. travnja ima kamatu 2,85 posto i EKS 3,17 posto.

Donosimo vam izračune koliko su rate stambenih kredita niže nakon smanjenja kamata u odnosu na uvjete koji su prije toga bili u primjeni.

Za kredit od 100.000 eura na 20 godina otplate, uz kamatu od 2,89 posto i EKS od 2,98 posto u OTP-u je mjesečni anuitet 549,11 eura. S dosadašnjom kamatom od 3,69 posto (EKS 3,80 posto) anuitet je bio 589,77 eura. Razlika u ukupnom iznosu koji se plati banci je skoro 10.000 eura (9.897 eura), mjesečno je opterećenje niže 40,66 eura. Razlika je još i veća kod otplate na dulji rok, od 30 godina: banci se ukupno vrati skoro 16.000 eura manje (15.985 eura), a mjesečno 44 eura manje.

Banka ne traži obvezno sklapanje police osiguranja života, ono je dobrovoljno, a ni status klijenta ne utječe na odluku o odobravanju kredita te nema troškova procjene nekretnina. Za kredit od 100.000 eura na 20 godina godišnji trošak police životnog osiguranja iznosi 28,67 eura. Pokrivenost vrijednosti kredita hipotekom nije jednoznačna već je povezana s procjenom kreditnog rizika svakog klijenta, a minimalna plaća koju klijent mora imati usklađena je sa zakonskim okvirom, s obzirom na to da je HNB upravo postrožio uvjete.

U PBZ-u je uz kamatnu stopu od 2,82 posto za kredit od 100.000 eura na 20 godina rata niža čak 75 eura u odnosu na izračun dok je kamata bila 4,46 posto, a banci se vrati 17.784 eura manje. Na 30 godina razlika je još drastičnija: banci se vrati 28.968 eura manje, a rata je niža 81,74 euro. Iznos kredita može biti do 100 posto procijenjene vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog, a iznos kredita za stambenu namjenu može se povećati do deset posto, maksimalno 7000 eura, u svrhu povrata troškova za realizaciju kredita. Tijekom rodiljnog dopusta moguće je ugovaranje moratorija, odgode otplate, a ugovaranje otplate u ratama omogućuje bržu otplatu kredita i manje troškove po kamati. Moguće je ugovoriti i poček otplate.

U Erste banci za kredit od 100.000 eura uz kamatu 2,80 posto mjesečna je rata na 20 godina otplate niža 50,85 eura, a banci se vrati ukupno 11.726 eura manje, na 30 godina rata je niža 55 eura, a banci se vrati ukupno 19.101 euro manje. Za kredit od 120.000 eura na 20 godina rata je na 20 godina niža 61 euro, a banci se ukupno vrati 14.167 eura manje. Na 30 godina rata je niža 66 eura, a banci se vrati 23.067 eura manje. Kod kredita od 140.000 eura na 20 godina rata je niža 71 euro, a banci se vrati ukupno 16.607 eura manje. Za taj isti iznos na 30 godina otplate rata je niža 77,09 eura, a banci se ukupno vrati 27.031 euro manje. Zaba i RBA nisu poslale izračun: na web stranici RBA još stoji kamata na stambeni kredit od previsokih 4,20 posto (EKS 4,44 posto) za otplatu do 15 godina te 4,50 posto (EKS 4,74 posto) za otplatu dužu od 15 godina.

Lavinu smanjenja kamata na kredite pokrenuo je HPB, slijedeći državne smjernice koje se odnose na priuštivije stanovanje te ponudio i refinanciranje kredita drugih banaka, kao i mogućnost jednogodišnjeg počeka. Oslobodili su klijente i troškova procjene nekretnine, javnog bilježnika i solemnizacije ugovora, a dodatno će ih 12 mjeseci osloboditi i plaćanja naknade za vođenje tekućeg računa. Istodobno, HNB-a od prvog travnja postrožuje uvjete odobravanja kredita, i to najviše zbog ubrzanog i kontinuiranog rasta nenamjenskih gotovinskih kredit koji ne iznenađuje s obzirom na inflatorne pritiske. No i na stambene kredite ograničio je iznos zaduženja tako da omjer mjesečne otplate ukupnog duga i dohotka ne smije biti veći od 45 posto, uz ograničavanje ročnosti na 30 godina, a omjer iznosa kredita i vrijednosti nekretnine u zalogu ne smije biti veći od 90 posto, umjesto dosadašnjih 100 posto. Ipak, banke zadržavaju diskrecijsko pravo procjene da potrošačima odobre do 20 posto iznosa stambenih kredita i deset posto iznosa ostalih kredita mimo tih kriterija, za potrošače koji kreditom rješavaju stambene potrebe. Izračuni pokazuju da spuštanje kamatnih stopa na stambene kredite nije kozmetičko, na tipskim primjerima izgleda osjetno. Ostaje vidjeti kakva u konkretna iskustva klijenata na njihovim slučajevima, a i kakve će kamate banke primjenjivati nakon isteka akcijskih uvjeta.