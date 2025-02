Što se sve mijenja za građane u bankama: Ministar Primorac objavio detalje

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac najavio je da će se idući tjedan u javnom savjetovanju naći zakonske izmjene kojima će se građanima omogućiti besplatan račun u bankama za redovna primanja. S obzirom da po zakonu građani moraju primati plaću na bankovni račun, a da za vođenje tih računa banke diskrecijski određuju naknade, izmjenama zakona o usporedivosti naknada, sukladno i ranijim najavama, građanima će se omogućiti besplatni račun za redovna primanja, kao i besplatan osnovni račun, najavio je Primorac, koji je predstavio strateški okvir za razvoj tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj 2025. - 2030.

Kada je riječ o besplatnom računu za redovna primanja, naknada se neće smjeti naplatiti za uslugu otvaranja, vođenja i zatvaranja takvog računa za plaćanje, uslugu internetskog ili mobilnog bankarstva, što znači da će jedna od tih usluga morati biti besplatna, za uslugu koja omogućuje polaganje novčanih sredstava na takav račun, izuzev obrade kovanog novca, zatim priljev nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima, za uslugu izdavanja i korištenja debitne kartice, kao i za uslugu izvršenja plaćanja debitnom karticom, pobrojao je Primorac.

Besplatno podizanje gotovog novca na šalteru ili na bankomatu

Tu je i besplatno podizanje gotovog novca na šalteru ili na bankomatu, a za umirovljenike i osjetljive skupine besplatno podizanje će morati biti uvedeno u oba slučaja, rekao je. Izjavio je da banke već neko vrijeme povećavaju naknade za pojedine usluge ili najavljuju da će to učiniti. No, smatra da trenutna situacija nije takva da ih na to primorava, odnosno da njihovo poslovanje nije ugroženo pa da ih moraju povećavati. "Trenutak u kojem su pojedine banke odlučile podizati naknade ili najavljivale da će to učiniti je nešto što je neprihvatljivo i o tome razgovaramo s bankama otkad sam ja došao u ministarstvo", izjavio je Primorac.

Rekao je i da su predstavnicima banaka pojašnjene mogućnosti implementacije pojedinih alata, od njih je traženo da ne povećavaju naknade pa je zadovoljan što su neke povukle takve najave. Nada se da će to učiniti i ostale. "Neovisno o tome, sada imamo i besplatan račun za redovna primanja, pratit ćemo i dalje situaciju, postoji još alata i instrumenata, a bude li trebalo ići ćemo i dalje", poručio je Primorac. Potvrdno je odgovorio na pitanje znači li to, kada zakon stupi na snagu, da će građani moći doći u banku i zatražiti besplatan račun, a da će banke to biti obvezne ponuditi.

