Snimke sa zabave izazvale buru u javnosti: Stigli rezultati testa na droge finske premijerke

Objavljeni su rezultati testa na droge kojem se finska premijerka Sanna Marin (36) podvrgnula nakon što su u javnost dospjele snimke s njene privatne zabave s prijateljima na kojoj se čuje kako netko spominje kokain, odnosno eufemizam za konzumaciju grupnu konzumaciju kokaina.

Finska premijerka bila je negativna na testu, priopćio je njezin ured nakon što je Marin najavila u petak da će se testirati "zbog vlastite pravne zaštite" nakon što se video "divlje" zabave pojavio na društvenim mrežama.

Govoreći na tiskovnoj konferenciji u Helsinkiju, branila je svoje postupke i inzistirala da nikada nije koristila ilegalne droge.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw