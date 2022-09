Nakon ovotjednih ljetnih temperatura, idući tjedan 'svježije' vrijeme: Stiže li napokon jesen?

Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno, no i dalje vrlo vruće. U Slavoniji bi se živa na termometru mogla popeti i do 31 stupanj Celzijev, a tek za stupanj ili dva manje bit će u ostatku Hrvatske.

Najviše će oblaka biti na zapadu zemlje, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji na na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru mogu biti izraženiji. Najsunčanije i uglavnom suho zadržat će se u Slavoniji. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, na Jadranu jako jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna od 23 do 28 na zapadu te od 26 do 31 °C drugdje.

Foto: DHMZ

Za sutra je upaljen žuti meteoalarm za veći dio Hrvatske zbog mogućih nevremena i vjetra, a promjenjivo vrijeme će se zadržati i u idućim danima.

- Slijede promjenjivi dani tijekom kojih će svakodnevno biti povremene mjestimične kiše, no vrlo je izazovno prognozirati točno mjesto i količinu oborine, koja će biti neravnomjerno raspoređena. U četvrtak i petak lokalno je vrlo vjerojatna i obilna kiša, u obliku intenzivnih pljuskova s grmljavinom, na moru i nevera, osobito u gorju, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te na Jadranu, gdje će probleme stvarati i povremeno jako jugo. Za vikend oborina vjerojatno rjeđa i uglavnom u manjim količinama, a početkom novog tjedna mogla bi izostati - piše u novoj prognozi za HRT meteorolog Zoran Vakula.

Ako je suditi prema sedmodnevnoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, idući tjedan temperature će biti primjerenije rujnu. Za razliku od ovotjednih 30 stupnjeva, idući tjedan u Zagrebu ne bi trebalo biti više od 23 stupnja Celzijeva. U Osijeku će temperatura od 23 stupnja biti pravo osvježenje s obzirom na 31 stupanj koliko se najavljuje za sutra. Slično vrijeme će biti i u Rijeci, Splitu...

