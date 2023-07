Iz Slovenije nam dolazi novo nevrijeme: Vjetar istrgnuo nekoliko stabla, pala i tuča

Nova manja ćelijska oluja kreće se upravo iz Slovenije u smjeru Hrvatske, a u Zagreb bi mogla stići oko 21 sati. Kiša je već pala na više područja u Sloveniji, a u mjestima u okolici Maribora i Velenja pala je i tuča.

Vjetar je istrgao nekoliko drveća iz korova, javlja 24ur, a na području Slovenije aktivirano je više vatrogasnih postrojbi u sanaciji štete. Velika količina kiše pala je na području Prlekije pa su brojne prometnice poplavljene. Ipak, medij najavljuje kako nevrijeme u Sloveniji ne bi trebalo biti tako jako i turbulentno kao jučer, no veće probleme danas bi mogli izazvati jaki pljuskovi koji bi mogli duže trajati na nekim područjima.

Inače, DHMZ je i za četvrtak najavio kako se očekuje grmljavinsko nevrijeme na zagrebačkom i karlovačkom području, kao i u Međimurju te Slavoniji. Mjestimične kiše može biti već večeras, najavljuju, dok se u drugom dijelu petka te osobito u noći na subotu postoji mogućnost za izraženije grmljavinsko nevrijeme, ne samo u unutrašnjosti, nego i na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Što se tiče nezapamćene oluje koja je jučer odnijela četiri života, DHMZ je izvijestio kako su udari vjetra na području Zagreba bili jedni od najjačih što su ikada izmjereni.

''Primjerice na Plesu je izmjeren udar od 115 km/h. Palo je od 20 do 35 litara po četvornom metru u 10ak minuta. Da je kiša nastavila padati tim intenzitetom za sat vremena palo bi 150-200 litara kiše po četvornom metru. Prema sadašnjim analizama to je bila jedna od najjačih grmljavinskih oluja u Zagrebu otkada postoje mjerenja'', izvijestili su ranije.

Nevrijeme praćeno kišom i olujnim vjetrom u Zagrebu je nosilo sve pred sobom. Dva muškarca, 50-godišnji pješak te 48-godišnji vozač, preminuli su na mjestu nesreće uslijed pada stabla, a život je izgubio i 40-godišnjak iz općine Cernik u Brodsko-posavskoj županiji, koji je bio u automobilu na koji je palo stablo. Nevrijeme je zahvatilo nekoliko županija, no najveće štete i najviše ozlijeđenih je u Zagrebu.

Što se tiče petka, DHMZ najavljuje djelomično sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Već u noći i ujutro na zapadu kiša, a osobito od sredine dana raste vjerojatnost za lokalno izraženije pljuskove i grmljavinu. Ponegdje je izgledno grmljavinsko nevrijeme uz prolazno jak i olujni vjetar. U Dalmaciji pretežno sunčano, a krajem dana se i na sjevernom dijelu očekuju pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadnjak i jugo, navečer prolazno jak sjeverni vjetar. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna između 27 i 32 na kopnu, na Jadranu od 31 do 36 °C.

