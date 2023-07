VIDEO Žena zapela u oluji, držala se za prometni znak: 'Prolaznik me spasio iz horora, hvala mu'

Dan nakon nezapamćene oluje koja je u Zagrebu odnijela dva života, a još dva u Slavoniji, nižu se snimke situacija u kojima su se građani našli dok je vjetar puhao između 115 i 180 km/h. Jedna Zagrepčanka podijelila je na Facebooku snimku sa Srednjaka, gdje je ostala prikovana uz prometni znak dok joj u pomoć nije priskočio neznanac.

Dok je pokušala proći do svog ulaza u zgradu, u jednom trenutku žena je ostala prikovana uz znak dok je oko nje puhao olujni vjetar koji je nosio granje. Jedan vozač, koji je prolazio tom ulicom, vidio je kako žena ne može nigdje te je izašao iz automobila i pomogao joj da se makne sa čistine.

- Imam potrebu zahvaliti slučajnom prolazniku koji se tu zatekao jer nije mogao dalje zbog srušenog stabla i lampe koje su mu prepriječile put. Hvala i suprugu naše divne cvjećarke Stelle Lučić BD 8...da nije bilo njih vjerojatno bi moj život danas bio bitno drugačiji od jučer, a možda ga ne bi ni bilo - ispričala je žena na Facebooku te podijelila snimku susjeda Tomislava Fuša koji je snimao sa svog prozora.



Na snimci je bilo moguće čuti i uzvike dok je muškarac pokušao ženu prebaciti na sigurno.

- Samo korak do ulaza u zgradu ostala sam zakovana uz znak na cesti dok su okolo letjele grane i šibao jak vjetar s kišom. Nesebično su mi priskočili u pomoć i izvukli me iz horora. Hvala im još jednom od srca. Hvala nepoznati čovječe, trebalo je otvoriti vrata auta i izaći na onu vjetrometinu...zahvaljujući to dvoje ljudi mogu slaviti novi rođendan jer bez njihove pomoći ne bi izdržala. Hvala dobri ljudi 10.000 puta - poručila je.

