Udari groma odnijeli 14 života, među preminulima i desetogodišnjak: Stručnjaci otkrili zabrinjavajući uzrok

Desetogodišnji dječak jedan je od najmanje 14 ljudi koji su poginuli u snažnim udarima groma u Bangladešu. Prema izvješću SkyNewsa, većina žrtava bili su poljoprivrednici koji su radili na otvorenim poljima te drugi radnici zatečeni na nezaštićenim područjima, priopćile su vlasti. Lokalni mediji navode kako je dječak poginuo zajedno s još dvije osobe kada je grom udario skupinu ljudi ispred njegove kuće.

Sezonske oluje uzrokovale su i veći broj ozlijeđenih, a dužnosnici su istaknuli kako su neki od njih u kritičnom stanju u bolnicama. Snažni udari groma dogodili su se tijekom oluja i obilnih kiša koje su zahvatile više dijelova zemlje, uključujući i glavni grad Dhaka.

Porast broja smrtnih slučajeva uzrokovanih udarima groma posljednjih godina povezuje se s krčenjem šuma. Stručnjaci ističu da je nestanak visokog drveća, koje je ranije često privlačilo udare groma i tako štitilo ljude, povećao rizik za stanovništvo. U Bangladešu svake godine od udara groma poginu stotine ljudi. Rizik je posebno visok u razdoblju prije monsuna, od travnja do lipnja, kada rastuće temperature i visoka vlažnost zraka stvaraju nestabilne vremenske uvjete. Bangladeš je 2016. godine proglasio udare groma prirodnom nepogodom, nakon što je u svibnju te godine poginulo više od 200 ljudi, uključujući čak 82 osobe u jednom danu.