Kalinić o dojavama za bombe 'Ako se ovo nastavi, morat ćemo imati 24-satni nadzor u školama'

Stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić komentirao je niz lažnih dojava o bombama koje su posljednjih dana zaprimile škole, vrtići i trgovački centri diljem Hrvatske, upozorivši na ozbiljne posljedice koje takve prijetnje mogu izazvati.

Gostujući na N1 televiziji , Kalinić je istaknuo kako, iako su se sve dojave dosad pokazale lažnima, one stvaraju veliki nemir među građanima. “Bez obzira radi li se o dječjoj igri ili svjesnom izazivanju straha, posljedice su vidljive – izgubljeni školski sati, pad prometa u centrima i nesigurnost među roditeljima”, rekao je.

Naglasio je kako roditelji očekuju da su djeca sigurna u školama te da je nužno dodatno unaprijediti sigurnosne mjere. Kao rješenja naveo je bolju kontrolu ulaza, zaključavanje objekata izvana uz mogućnost izlaska iznutra, stalni nadzor i edukaciju o evakuaciji. Kalinić je upozorio i na ograničene kapacitete policije u situacijama kada se dojave događaju na više lokacija istovremeno.

“Policija izlazi na teren, ali ne može istodobno pokriti veliki broj lokacija. Ipak, svaku dojavu treba ozbiljno provjeriti”, rekao je. Dodao je da pažnja ne smije popustiti te da bi, u slučaju nastavka prijetnji, sigurnost u školama, bolnicama i trgovačkim centrima morala biti dodatno pojačana, uključujući i 24-satni nadzor. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ranije je poručio da se nijedna dojava ne shvaća olako te da policija surađuje s institucijama i međunarodnim partnerima kako bi otkrila počinitelje, budući da prijetnje često dolaze iz inozemstva.