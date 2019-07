Najveća antireklama za Crkvu je priča o ugroženim muškarcima

Kontroverzni i popularni isusovac Ivan Ike Mandurić, zabrinut za muškarce, prave i one njonjave kojima prijeti opasnost da u hrvatskom naprednom društvu izgube Bogom danu muškost, preko Facebooka je izdao “proglas” o ulozi kakvu pravi muževi trebaju imati u obitelji i društvu pozivajući ih da se prijave na srpanjski kamp “Kupreška vrata”, gdje će sve to naučiti! Kao da smo u srednjem vijeku. Inače, notorno je u cijeloj EU da je hrvatske muškarce teško odvojiti od usisavača, perlica rublja, ženice i dječice, kako ih Mandurić naziva, i zato ih treba osvijestiti da lupe šakom o stol i kažu dosta ugnjetavanju!

Ugrožena muškost...

U poduljem postu na Facebooku (FB) pod naslovom “Gdje su nestali muževi? “Mandurić među ostalim piše: “Muškarac stisnut u četiri zida vlastitoga doma nikada neće spoznati što u sebi nosi. U takvom prostoru on je inferioran ženama, pa jedino što može postići jest da je svednevice razočarava. U današnje vrijeme previše smo izloženi tezama kako on mora brinuti tek o obitelji, i kako je to njegovo jedino poslanje: biti sa svojom ženicom i dječicom, kupovati namirnice, usisavati tepih, prati rublje, te tu i tamo popraviti pokoji kvar... Sa svojom obitelji odlaziti na idilične izlete, piknike, u dvorištu se igrati sa sinčićem… Meni je ta slika okljaštrena. To nije cjeloviti muškarac. Jedan muškarac, da bi sebe osjetio i otkrio, mora izići daleko od doma... On je taj koji ima zov uspeti se na najviše planine koje ga okružuju, i na najudaljenije pučine i svijet staviti pod kontrolu. Jer, kad opasnosti dođu do praga obiteljskog doma, onda ni njonjavi muškarac koji u njemu prebiva, i koji je do tada uredno slušao svoju ženu, neće moći zaštititi ni svoju ženu, ni dječicu, ni svoj parkić, ni kućicu, ni tepih... Ako muškarac dopusti da mu žena kaže kakav treba biti, on samo može postati loša žena. On se i pred materom i pred svim ženama mora izboriti za svoj poziv da bude muškarac: ratnik, lovac, fajter, političar, aktivist, lider, vođa, vladar...”

Inače, kamp za “prave muškarce” održava se u organizaciji udruge MAGIS, koja se bavi pastoralom mladih sa sjedištem u zagrebačkoj Palmotićevoj ulici, a koju financira i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Magis poziva mladiće da podno planine Stožera, upoznaju svoju srž i svrhu kroz primjere muževnosti biblijskih junaka i života svetaca od antike do modernog doba i iskušaju se u tradicionalnim vještinama kupreških junaka... Eto, i to država plaća.

Crkvi je samo nedostajala ovakva reklama koja će i vjernike i nevjernike podsjetiti da je i Crkva u mnogim područjima prije samo nekoliko desetljeća poticala poslušnost i podloženost žena muškarcima i time sudjelovala u oblikovanju niza žrtava stvorenih da rađaju u mukama i služe svima oko sebe, roditeljima, muškarcu pa njegovim roditeljima...

Ivica Maštruko, sociolog religije, ističe da su poruke patera Mandurića potpuna besmislica čovjeka, frustriranog na osobnoj razini, koji želi na bilo koji način svojim postupcima pribaviti sebi društvenu promociju.

Foto: Željko Mršić/PIXSELL Ivica Maštruko, sociolog religije, drži da Crkva ne treba javno reagirati na status isusovca

– Ne vjerujem da te njegove besmislice i s teološkog i s kršćanskog, pa i s crkvenog stajališta, mogu proći. Radi se o istupu pojedinca koji neće imati nikakvog utjecaja na razmišljanja i stavove vjernika. Bit će, dakako, komentara i podrške na podrugljiv i mačo način, primjeren u nekim sredinama jer je, eto, konačno netko progovorio u ime nas muškaraca, tradicionalnih vjernika, koji drže da je ženama mjesto u kući. Ali na vjernički puk ne vjerujem da takav status može imati utjecaj. Njegovi nadređeni u crkvenim strukturama trebali bi reagirati na ovakve besmislice, ali ne čak ni javnim ogradama jer on to upravo i želi da ga se osudi, da kaže da ga se progoni. Trebali bi ga ignorirati u javnom nastupu, ali poduzeti stegovne mjere u okvirima crkvenog nauka. Ovaj istup šteti Crkvi jer je dovodi u situaciju općih poruga na račun stavova koji su danas besmisleni, spadaju u područje karikature i karikaturalnog odnosa prema onome što se događa unutar Crkve i obitelji – govori Maštruko.

Smatra da je Mandurić željan promocije i društvene pažnje, a njegovi stavovi nemaju nikakvog teološkog utemeljenja.

Žene ga podupiru!?

Frane Staničić sa zagrebačkog pravnog Fakulteta koji predaje i kolegij “Religija, pravo i društvo” za FB status patera Mandurića kaže da je protivan svemu što danas podrazumijevamo u odnosima žene i muškarca.

Foto: Grgur Žučko/PIXSELL Frane Staničić sa zagrebačkog Pravnog fakulteta, koji predaje kolegij “Religija, pravo i društvo”

– Po pateru Manduriću, još smo u 14. stoljeću i muškarac je ratnik, vitez koji jaše na konju i bori se protiv neprijatelja, a žena je doma i “goji” djecu. Njegov status je potpuno promašen, muškost i status muškarca danas se ne potvrđuje ratničkim djelima, nego odnosom u obitelji, jednakošću muškaraca i žene, i apsolutnim sudjelovanjem muškarca u kućanskim poslovima i brizi za djecu. Nije ovo doba u kojem je muškarac skupljač, a žena doma čuva pećinu. Nije to stav Crkve, nego njegov privatni – kaže Staničić.

Kad smo zamolili poznatog svećenika da prokomentira Mandurićeve riječi, samo je rekao da je to besmisleno komentirati. No, što reći na to da su Mandurićeve riječi pale na plodno tlo, i to kod žena, njegovih pratiteljica na FB-u, od kojih jedna piše: “E ovakvog muškarca ja želim, i dok ga ne nađem neću ga ni imat...”, a druga dodaje: “ Kad bi ja vidila muško sa usisivačem, točno bi ga oklagijom...”

Pogledajte video o poznatim Hrvatima koji javno svjedoče vjeru