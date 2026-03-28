Najsiromašnija općina u Srbiji kupuje luksuzni automobil vrijedan preko 50 000 eura

Najsiromašnija općina u Srbiji kupuje automobil vrijedan preko 50 000 eura, pišu Južne vesti. Automobil ima gotovo 200 konjskih snaga, dostiže brzinu od 235 kilometara na sat i dolazi s velikim brojem sustava koji vozaču omogućavaju udobnost i sigurnost, od adaptivnog tempomata i kamera do masažnih sjedala, panoramskog krova i naprednog multimedijskog sustava. Ugovor je, nakon provedenog postupka koji je trajao od 13. do 23. ožujka, dodijeljen tvrtki „Bros Auto“ d.o.o. Niš, čija je ponuda bila i jedina, a ocijenjena je kao prihvatljiva.

Ovo nije prvi put da lokalna samouprava u Trgovištu obnavlja vozni park. Prije tri godine, kako su pisale Južne vesti, općina je već kupila službeni automobil vrijedan oko 4,8 milijuna dinara (oko 34 000 eura), a tada je u javnosti pokrenuta polemika zbog visine troška u jednoj od najsiromašnijih općina na jugu Srbije. Nova nabava sada je još skuplja, a tehnička specifikacija pokazuje da se traži vozilo visoke klase s brojnim dodatnim paketima opreme, što dodatno podiže cijenu.

Automobil bi, prema planu, trebao biti isporučen u roku od 15 dana od sklapanja ugovora, uz višegodišnje jamstvo koje pokriva i mehaničke kvarove i zaštitu karoserije. Iz vijećničke skupine Narodni pokret Srbije u Trgovištu, koja nastupa pod imenom „Za našu Pčinju“, ocjenjuju da je kupnja automobila vrijednog više od 52.000 eura „bahato rasipanje novca građana“. Navode da općina već ima vozni park koji je ranije obnavljan, te postavljaju pitanje potrebe za novom nabavom ovakve vrijednosti.

U priopćenju ukazuju i na to da se, prema njihovim tvrdnjama, službena vozila često koriste u privatne svrhe, kao i da je bilo slučajeva oštećenja u prometnim nezgodama. Smatraju da bi novac trebalo usmjeriti na infrastrukturu, pomoć socijalno ugroženima i razvoj poljoprivrede. Predstavnici ove političke opcije traže od lokalne vlasti da javnosti objasni razloge kupnje i najavljuju da će inzistirati na transparentnosti trošenja proračunskih sredstava.