Najoštrije osuđujem Beljakovu izjavu o emigrantima, ali ostajemo partneri s HSS-om

Otkako je Davor Bernardić postao predsjednik SDP-a, njegova desna ruka njegov je glavni tajnik Nikša Vukas. Čovjek je to kojega nema često u javnosti, novinske intervjue nije davao, a i sam za sebe kaže da je čovjek terena. U prvom razgovoru za Večernji list otkriva kako će SDP na parlamentarne izbore, što misli o Beljaku i Bandiću i zašto će Bernardić biti SDP-ov kandidat za premijera.

SDP je ponovno, nakon duge četiri godine, najjača stranka. Jasno je da je rejting takav nakon pobjede Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima, ali što stranka čini da zadrži takav trend?

Uspjeh SDP-a na izborima za Europski parlament, a potom i pobjeda našeg kandidata na predsjedničkim izborima plod su našeg dugotrajnog rada, zajedništva, ali i snage SDP-a. Građani su na ovim izborima rekli da žele promjene. U nama su ponovo prepoznali snagu koja ih do tih promjena može dovesti, kao što su odabirom predsjednika pokazali u kojem smjeru žele da Hrvatska ide. Pokazali su da to nije smjer koji nudi HDZ, da to nije smjer korupcije. Pokazali su da žele normalnu i prosperitetnu državu. Mi u SDP-u nastavljamo i dalje s kontinuiranim radom kako na terenu tako i u našim savjetima koji rade na zakonskim prijedlozima i inicijativama te na izbornom programu, koji je u finalnoj fazi. Ono u što sam siguran jest to da idemo prema još jednoj izbornoj pobjedi, onoj na parlamentarnim izborima.

Kako se stranka priprema za parlamentarne izbore?

Izabrali smo nedavno deset koordinatora po izbornim jedinicama, a u završnoj smo fazi formiranja i središnjeg izbornog stožera. Radimo na uspostavljanju infrastrukture na terenu te formiranja izbornih stožera po izbornim jedinicama. Kad te procese završimo, počinjemo s predstavljanjem našeg izbornog programa kojim ćemo se obratiti građanima. Taj će program sadržavati sve ono što birače najviše i zanima, a to je poboljšanje životnog standarda, borba protiv korupcije, reforma pravosuđa i poboljšanje zdravstvenog sustava. Program je uskoro gotov, a na njemu radi Središnji savjet na čelu s Brankom Grčićem te našim političkim tajnikom Davorkom Vidovićem.

Upravo su predloženi koordinatori naišli na kritike. Među njima nema ni jedne žene, nema novih lica, a ima ljudi koji na terenu, odnosno na izborima nisu do sada postizali rezultate. Opet ništa novo?

Žene će kao i do sada imati važnu ulogu i u kampanji i na listama. SDP je prva stranka u Hrvatskoj koja je u svoj statut unijela odredbu o ravnopravnom, 50-postotnom sudjelovanju žena na izbornim listama po zip-modelu koji smo prvi put uspješno primijenili na europskim izborima. SDP uvijek ponudi nešto novo i stranka je koja je uvijek rušila barijere. Tako će biti i ubuduće. Svi koordinatori koje smo izabrali su iskusni SDP-ovci i članovi središnjih tijela stranke. U njihov rad i sposobnosti ne sumnjamo ni najmanje. Oni su dodatna garancija našeg uspjeha.

Hoćete li na parlamentarne izbore u dva bloka ili će SDP oko sebe okupiti široku koaliciju stranaka, čemu ste bliži?

Otprije imamo dogovor o zajedničkom izlasku na izbore s HSS-om i u fazi smo finalizacije tog sporazuma. Pri kraju smo dogovora i s HSU, ali razgovara se i s drugim potencijalnim koalicijskim partnerima. Prerano je još govoriti kako ćemo izaći na izbore, ali cilj je da pobijedimo HDZ. Radimo istraživanja i siguran sam da ćemo sastaviti koaliciju na čelu sa SDP-om koja će biti pobjednička.

Koliko teži HSS, pogotovo nakon zadnje izjave Kreše Beljaka da je Udba ubila premalo emigranta?

Krešo Beljak se za tu svoju izjavu ispričao. Ako mene pitate, ja tu njegovu objavu najoštrije osuđujem. Nije mi nimalo drago da se takve teme uopće pojavljuju u javnom prostoru. Naš svaki koalicijski partner vrijedi. Mi smo stranka koja je uvijek imala korektan odnos prema koalicijskim partnerima. Tu smo da pomognemo našim partnerima kako bismo zajedno stvorili uvjete za bolji život građana.

Ta izjava će se Kreši Beljaku, s pravom, uvijek izvlačiti. Koliko vam je on zbog toga sada teret i kako gledate na činjenicu da i neki HSS-ovci sada traže njegovu odgovornost?

To će Beljak morati sam riješiti u svojoj stranci. Mi smo prije svega koncentrirani na sebe, na SDP, na sve ono što moramo napraviti u pripremi stranke za pobjedu na parlamentarnim izborima.

Prijeti li Hrvatskoj opasnost od “lijevog ekstremizma”, kako sada plaše građane HDZ-ovci, za što im i Beljakova izjava daje odličan povod?

Ma ne prijeti. Mi jednostavno nudimo modernu, progresivnu, pravnu državu koja se temelji na vrijednostima antifašizma. Državu koja se temelji na borbi protiv korupcije, u kojoj će pravni sustav funkcionirati kao što će funkcionirati i sve institucije države, Hrvatsku u kojoj će mladi ljudi vidjeti perspektivu i iz koje se neće iseljavati.

Milanović je pobijedio, između ostalog, i jer je energično govorio upravo o korupciji. Borba protiv korupcije je u fokusu i SDP-a i šefa stranke Davora Bernardića. Međutim, njegova osuda zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića uvijek je bila blaga, što je primijetio i Dario Juričan koji ga u “ljubavnom pismu” zove i kraljem nečinjenja po tom pitanju?

Davor Bernardić je napravio puno dobrih stvari i pokazao se kao lider, kao mudar predsjednik stranke. Prvo prilikom sastavljanja liste za Europski parlament, a potom i kad je predložio Zorana Milanovića za predsjedničkog kandidata i kad je potom napravio sve i u logističkom i u financijskom smislu da Milanović pobijedi. Bernardić ni na koji način ne podržava Bandića pa su to deplasirane priče. Dapače, on je njegov veliki kritičar.

Nije se nešto pretrgnuo kritizirati Bandića oko afere Štandovi, a rado ode i na proslavu rođendana šefu zelinskog ogranka Bandićeve stranke čiji članovi obitelji imaju štand upravo na Adventu?

Ja te ljude ne poznajem pa ih ne bih ni komentirao. Naši zastupnici u zagrebačkoj Skupštini pokazali su smjer kojim smo išli protiv Milana Bandića. Bandić je sinonim za korupciju i koalicijski partner Andreja Plenkovića. Bandić ovu, praktički nelegitimnu Vladu drži na vlasti. SDP je u Skupštini sa svojim partnerima pokrenuo proceduru referenduma vezano za GUP o kojemu je Bandić raspravu stavio u osmom mjesecu kada je većina Zagrepčana na godišnjim odmorima te je dobio 30 tisuća primjedbi. I struka je rekla da je njegov GUP devastacija prostora. Prema tome, za Bandića samo mogu kazati da je tužno i tragično da u loži HNK na obilježavanju početka predsjedanja Hrvatske Vijećem EU on kao USKOK-ov optuženik sjedi do glavnog državnog odvjetnika.

Bandićev najžešći kritičar u Zagrebačkoj skupštini je Renato Petek kojega SDP nije želio primiti u stranku kad se stranka Naprijed Hrvatska spajala sa SDP-om. Dapače, odbijen je. Zašto i nije li to dokaz sprege zagrebačkog SDP-a i Milana Bandića?

To nema nikakve veze sa zagrebačkim SDP-om i Bandićem. Ja sam s Petekom u tjednoj komunikaciji i on će biti primljen u SDP.

On kaže da ga više SDP ne zanima?

Mi o tome razgovaramo i to je u fazi dogovora.

Bernardiću se upućuju kritike da on nikako ne može biti premijer jer tome nije ni dorastao niti ima iskustva za to. Kazao je to i Vjeran Zuppa, ali i Milijan Brkić, zamjenik predsjednika HDZ-a, koji je prije neki dan kazao kako Bernardić nikada neće biti premijer, između ostalog i zato što se nije odrekao Beljaka nakon njegove izjave o emigrantima?

Osobu koja je plagirala svoj diplomski rad i osobu za koju se vežu tolike koruptivne sumnje kao što je Milijan Brkić ne bih komentirao. Ne znam zašto se ta priča potencira. Tko je Vaso Brkić da postavlja uvjete tko će biti premijer, a tko neće. Ponavljam, s HSS-om mi imamo već dvije godine potpisan ugovor o zajedničkom izlasku na izbore, a Bernardić je svim svojim dosadašnjim odlukama pokazao da suvereno vodi stranku i apsolutno je naš kandidat za premijera.

Ne brinu vas kritike da to nije u stanju?

On je u teškim uvjetima vodio stranku, poveo je na EU izbore, ostvario golem uspjeh, možemo kazati moralnu pobjedu. On je taj koji je predložio Milanovića za predsjedničkog kandidata i sad smo dobili predsjednika države, a upravo je pod njegovim vodstvom, nakon tri i pol godine, SDP opet prva politička stranka u državi. Mislim da su to i više nego dovoljni argumenti.

Cijelu 2018. godinu Bernardića su više-manje svi članovi vodstva pokušavali srušiti s čelne pozicije u stanci. Pale su tu i teške riječi. Jesu li problemi samo pometeni pod tepih zbog izbornih ciklusa ili je stvarno stranka prebrodila te krize?

Stranka je sve to prebrodila i danas je u izvrsnom stanju i situaciji. I ono što je najvažnije, svima u stranci danas je jasno da samo jedinstvom i zajedništvom možemo doći do željenog cilja. To smo pokazali na europskim izborima i predsjedničkim izborima i sada to moramo pokazati i na parlamentarnim. Ujedinjeni idemo po još jednu pobjedu.

Izjavili ste da među koalicijske partnere samo dvije stranke nisu dobrodošle – Demokrati, koje vodi Mirando Mrsić koji je 2018. izbačen iz stranke zbog kritike šefa i vodstva, i HNS?

HNS je stranka koja je izdala svoje birače i u konačnici koalicijske partnere, odnosno nas. Uz to, HNS je stranka koja drži ovu koruptivnu i najlošiju Vladu u povijesti države na vlasti i s njima suradnja ne dolazi u obzir. Mirando Mrsić je izabrao svoj put, ima svoje planove i jedino što za njega mogu kazati jest da on ni u jednom momentu nije podržao HDZ. Ali i unatoč tome, mora naći svoje mjesto. U predizbornoj koaliciji sa SDP-om za njega nema mjesta.

A nakon izbora?

Ponavljam, on jedini, za razliku od žetončića i svih stranaka koje su izdale svoje birače, nije podržao HDZ. I Bojan Glavašević također.

Kada ćete finalizirati sve pregovore s partnerima i objaviti u kakvoj formaciji izlazite na izbore?

Taj će proces biti dovršen u veljači.

S kime ćete nakon izbora? Što ako ni HDZ ni SDP ne budu mogli sastaviti većinu? Upravo je Mirando Mrsić prije neki dan optužio SDP da odbijanjem sastavljanja široke koalicije vi zapravo idete prema velikoj koaliciji. Je li to točno?

To su gluposti. Velike koalicije nema. Točka.

Koga SDP nudi građanima za vlast, koja su to imena?

Imamo 20 savjeta i u njima ljude koji su se profilirali svojim radom. U našim središnjim tijelima ima također puno naših ljudi koji mogu obnašati sve dužnosti, ali prerano je o tome sada govoriti. Mi nismo stranka koja na vlast gleda kao na plijen, moramo raditi na programu i povjerenju građana da te stvari koje nudimo i realiziramo.

Nije stvar plijena. Ljudi imaju pravo znati koga nudite, tko će biti najodgovorniji ljudi s kojima planirate voditi državu?

Sigurno će to biti kvalitetni ljudi koji će ponuditi dugo željene i potrebne reforme. Idemo korak po korak, o imenima je sada prerano govoriti. Imenovali smo koordinatore, idemo s pripremom stranke na terenu, potom ćemo sastaviti liste, a doći će i ministri na red. SDP je spreman u bilo kojem trenutku preuzeti odgovornost i formirati vladu.

Što sa Zagrebom? Milan Bandić nikad nije bio bliži odlasku s čelne funkcije iako je njegova moć preživljavanja velika. Priprema li stranka kandidata za gradonačelnika?

Bandić je definitivno načet brojnim sumnjama u koruptivne radnje i SDP će sigurno biti spreman 2021. da naš kandidat pobijedi na lokalnim izborima, odnosno na izborima za gradonačelnika Zagreba. Tko će to biti u ovom je trenutku rano prognozirati, ali odmah nakon parlamentarnih izbora SDP kreće i u projekt pripreme za lokalne izbore, i to ne samo u Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj.

Zastupnici su se vratili u Sabor. Otvorili ste novu sjednicu opozivom ministrice obrazovanja Blaženke Divjak. Čak i neki SDP-ovci tvrde da je to završena tema? Je li to promašen potez?

Sigurno nije promašeno kao što tu nije riječ o politikantstvu. Mi smo svjesni da je Blaženka Divjak krivac za sve što se događalo sa štrajkom učitelja. Imali smo najveći štrajk u povijesti zemlje koji je predugo trajao. Kao posljedicu imamo nezadovoljne učitelje i roditelje. Imamo skraćene zimske praznike i nadoknadu nastave, a sve je to utjecalo i na učenike. Imamo i ministricu koja nije sudjelovala u procesu pregovora sa sindikatima, nego je samo čuvala svoju fotelju. Baš ništa nije napravila da bi se taj štrajk prekinuo, osim što je došla na sjednicu Vlade glasati onako kako joj je premijer rekao da mora. Zbog svega toga mi smo pokrenuli njen opoziv. S druge strane, Plenković je bio bahat, prepotentan i arogantan. Nije smogao snage da sjedne za stol s učiteljima i razgovara u interesu hrvatske djece, a vidimo da se u Bruxellesu može sastajati s bilo kime. Arogancija i prepotentnost premijera u konačnici je izazvala i građane da izađu na ulicu, a ministrica se u tom procesu nije snašla, osim što je za sebe i HNS kao klijentelističku stranku čuvala poziciju.

Kad smo kod Plenkovića, kako komentirate njegovu izjavu o tvrdoj kohabitaciji i zapravo njegovo ponašanje otkako je Milanović izabran za predsjednika?

Nikako. Šutimo i radimo jer smo svjesni situacije u kojoj se zemlja nalazi.

Kažete da će Bernardić biti kandidat za premijera. Tko će biti s druge strane, Plenković ili netko drugi s obzirom na to da u HDZ-u uskoro imaju unutarstranačke izbore?

S naše strane to će biti Bernardić. Mi se bavimo programom koji ćemo ponuditi građanima. Prošlog ljeta gotovo pola Vlade Andreja Plenkovića moralo je otići zbog korupcije i to je nešto protiv čega ćemo se mi boriti, a stanje unutar HDZ-a neću komentirati.

Kako se namjeravate boriti protiv korupcije?

Inicijativama u Saboru, počevši od zakona o porijeklu imovine. Potpisali smo i antikorupcijski savez s našim partnerima i to će biti temelj našeg programa. Borba protiv korupcije i vraćanje povjerenja građana u institucije.

Kad će biti parlamentarni izbori?

Očekujemo ih u redovnom terminu na jesen, ali spremni smo i ako budu sutra.