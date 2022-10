Najnapredniji američki nosač aviona krenuo prema Europi u prvu misiju

Najnoviji i najnapredniji nosač zrakoplova američke mornarice, USS Gerald R. Ford, isplovio je iz Norfolka u Virginiji kako bi se pridružio vježbama sjevernoameričkih i europskih saveznika. To je prvi nosač zrakoplova koji je projektiran u više od 40 godina, tvrdi američka mornarica.

Radovi na nosaču zrakoplova započeli su u studenom 2009. godine, a riječ je o prvom modelu klase Ford. Nakon godina odgode i skupih neuspjeha koji su doveli do cijene od 13 milijardi dolara, krenuo je na svoje prvo operativno djelovanje, piše CNN.

Američka mornarica trenutno radi na još dva nosača klase Ford, USS Kennedy i USS Enterprise.

Foto: The Virginian-Pilot/TNS/ABACA/AB NO FILM, NO VIDEO, NO TV, NO DOCUMENTARY - The US Navy’s newest and most advanced aircraft carrier left on its first deployment Tuesday October 4, 2022, from Norfolk, Virginia, designed to put the ship through its paces and exercise with allies in North America and Europe. The USS Gerald Ford is the first new aircraft carrier designed in “over 40 years,” according to the US Navy. The carrier’s construction formally began in November 2009 and it was commissioned in 2017 by former President Donald Trump, according to a US Navy release. Photo by Jonathon Gruenke/The Virginian-Pilot/TNS/ABACAPRESS.COM Photo: The Virginian-Pilot/TNS/ABACA/ABACA

Novi američki nosač ima naprednu tehnologiju i gotovo tri puta veću električnu snagu u odnosu na nosače klase Nimitz, a koristi elektromagnetski sustav za lansiranje zrakoplova ili EMALS. Ovaj sustav koristi električnu energiju za lansiranje zrakoplova s ​​nosača umjesto prethodnog sustava parnog katapulta. Sustav manje opterećuje zrakoplov tijekom lansiranja i također skraćuje vrijeme između lansiranja. Osim toga, opremljen je dvopojasnim radarom, koji je zapravo najnapredniji radarski sustav. To je jedini nosač napredne klase s ovom vrstom radara.

USS Gerald Ford i udarna grupa nosača djelovat će sa saveznicima i partnerima u Atlantiku i Sredozemnom moru, a misija će biti kraća od standardnih šest mjeseci.

U vježbama će sudjelovati SAD, Kanada, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Španjolska i Švedska.

